eBasket: la eFIBA torna con una seconda stagione di competizioni a ottobre

ESL FACEIT Group (EFG) e l'International Basketball Federation (FIBA) hanno appena annunciato la seconda stagione della eFIBA, la competizione di basket esports per nazionali che si terrà su NBA 2K24 . In quanto casa della pallacanestro in digitale targata 2K, la competizione offrirà alle federazioni nazionali un chiaro circuito di esports e l'opportunità di dimostrare di essere la migliore su NBA 2K.

A partire da questo autunno, alcuni dei migliori giocatori di NBA 2K rappresenteranno i loro paesi nella Stagione 2 della eFIBA. Analogamente alla Stagione 1, la competizione si giocherà su PlayStation 5 e presenterà un formato 5 contro 5 nella modalità di gioco ProAM su NBA 2K24, consentendo ai giocatori di competere in squadre organizzate pur essendo rappresentati dai propri avatar di gioco sul campo virtuale.

A partire da ottobre, la Stagione 2 della eFIBA consisterà in qualificazioni regionali online e finali regionali nelle quattro regioni in cui è divisa la FIBA: Africa, Americhe, Asia (inclusa Oceania) ed Europa. Le prime due nazioni di ciascuna delle finali regionali procederanno alle prime eFIBA World Finals 2023, che si svolgeranno dal vivo entro la fine dell'anno e incoroneranno la migliore squadra nazionale al mondo. Il calendario completo per la stagione 2 della eFIBA e ulteriori dettagli sulle eFIBA World Finals 2023 saranno rivelati più avanti nel corso dell'anno.

"Siamo entusiasti di annunciare la seconda stagione della eFIBA insieme al nostro partner", ha affermato Roger Lodewick, President of Sports Games presso ESL FACEIT Group. “La eFIBA è stata creata per nutrire e sviluppare l'appassionata community di NBA 2K, offrendo allo stesso tempo eventi competitivi ed emozionanti online e offline. La sua stagione inaugurale ha già lasciato un segno straordinario sulla scena degli esports dei giochi sportivi e non vediamo l'ora di continuare a costruire l'ecosistema globale degli esports per le squadre nazionali con FIBA".

“Dopo una prima stagione della eFIBA di grande successo, che ha visto tante partite entusiasmanti e momenti avvincenti, siamo entusiasti di passare al livello successivo con l'inclusione delle finali di persona e dal vivo – le prime in assoluto nella storia di eFIBA – e annunciare l'arrivo della stagione 2. La passione e l'entusiasmo mostrati dalla comunità della eFIBA sono davvero notevoli e siamo lieti di portare questa prossima stagione di basket dedicata alle squadre nazionali sia alle squadre di esports sia ai fan di tutto il mondo", ha affermato Frank Leenders, FIBA ??Media and Marketing Direttore Generale dei Servizi.

La stagione inaugurale della eFIBA all'inizio di quest'anno ha offerto alla comunità degli esports gli scontri di più di 30 nazionali diverse che si sono sfidate l'una contro l'altra per la corona della migliore nazionale di NBA 2K in ciascuna delle 6 conferenze. L'Italia non ha brillato ma questa sarà certamente l'occasione per i cestisti virtuali del Bel Paese di rifarsi. Poco tempo fa, poi, FIBA, 2K e NBA 2K League hanno stipulato un accordo che ha messo in piedi una piattaforma unica per organizzare eventi internazionali per le Federazioni Nazionali e le comunità di esports e gaming. L'accordo pluriennale offre l'opportunità di identificare i talenti regionali, offrendo ai partecipanti della eFIBA la possibilità di competere negli eventi NBA 2K League o NBA 2K League Draft, oltre a stabilire un chiaro sistema di competizione per squadre nazionali.