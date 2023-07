Exeed e Sniperpigna: testa alle World Series di Warzone

Non capita tutti i giorni di essere tra protagonisti di un evento mondiale di Call of Duty: Warzone. Ne sa qualcosa Sara Nicole Pigna , meglio conosciuta su Twitch e in ambito competitivo come Sniperpigna. La giocatrice di Exeed, infatti, sarà protagonista nello stage 2 delle Regional Finals delle World Series of Warzone che si disputeranno in questi giorni.

Una competizione che sarà lunga e complessa. L'obiettivo per il terzetto di Sniperpigna è di chiudere lo stage europeo nei primi 15 posti per staccare il pass per la Global Final che si disputerà negli Usa e che metterà in palio 600 mila dollari a settembre. Nello stage 1, il terzetto della giocatrice di Exeed ha chiuso al ventinovesimo posto. L'obiettivo è quello di migliorare la posizione. Il nome di Sniperpigna, intanto, è sempre più presente nei ranking globali di Call of Duty: Warzone. "Per me – le parole di Sara Pigna – è un motivo di grande orgoglio arrivare nella top 100 mondiale ed essere la prima donna al mondo e unica europea. La costanza ha ripagato e continuerò ad allenarmi per cercare di scalare ulteriormente le gerarchie. Vorrei raggiungere la top 50. Questo è l'obiettivo che mi sono prefissata e che cercherà di raggiungere ad ogni costo".