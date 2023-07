L'Italia di Fifa 23 sogna la finale dei Mondiali

Le paure e i timori di questi due giorni finiscono improvvisamente nel dimenticatoio. La eNazionale impegnata nella FIFAe Nations Cup, il Mondiale per nazioni di Fifa 23, stacca il pass per la semifinale. Eppure, la fase a gironi non era cominciata sotto una buona stella. Gli Azzurri che si sono presentati a Riyad in Arabia Saudita con Francesco “Obrun” Tagliafierro, Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti e Danilo “Danipitbull” Pinto hanno faticato e non poco nel girone B con Marocco, Francia, Finlandia, Stati Uniti e Malesia.