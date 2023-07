Fifa 23: ultima fermata in Arabia per Obrun ed Exeed

Altro giro, altra corsa. Questa volta, però, siamo ormai agli sgoccioli della giostra. In archivio la FIFAe Nations Cup, con la eNazionale che ha strappato per il secondo anno consecutivo un piazzamento tra le migliori quattro squadre , Francesco “Obrun” Tagliafierro si prepara all’ultima fatica della stagione. Il player di Exeed , infatti, sarà ai nastri di partenza anche della FIFAe World Cup , il Mondiale di Fifa 23 che si gioca 1v1. La competizione, che comincerà nella giornata di oggi, andrà avanti fino a mercoledì 19 luglio sempre a Riyad in Arabia Saudita e chiuderà ufficialmente la stagione competitiva.

Obrun ci crede: la coppa è un obiettivo

Dopo la top 4 dello scorso Mondiale, Obrun ha messo nel mirino il bersaglio più grande e i recenti risultati in campo internazionale sono una chiara dichiarazione di intenti alla concorrenza che sarà comunque agguerrita. “È il mio terzo Mondiale in pochi giorni – le parole di Francesco “Obrun” Tagliafierro -, ma ho tantissima voglia di stringere il pad in mano e giocarmi tutte le mie chance. Purtroppo, l’esperienza con la eNazionale si è conclusa in semifinale. Un risultato positivo nel complesso. Ora, però, proverò a trasformare questa grande delusione in energia positiva. Voglio e devo provare a fare qualcosa di grande”.

Coach Nigro suona la carica in casa Exeed

Il player di Exeed, intanto, è stato inserito nel girone C. Un raggruppamento tutt’altro che abbordabile. Paulo "Paulo Neto" Neto, campione del Mondo con il Brasile nella FIFAe Nations Cup, rappresenta il pericolo numero uno. John "K1John" Mouneer, Tom "Stokes" Stokes, Razvan "Razvan Puiu" Puiu e Jonas "Jonny" Wirth gli altri contendenti. “Il livello della competizione – ha ammesso coach Nello Nigro - sarà altissimo, ma Obrun non è qui per caso. Lo scorso anno ci siamo fermati a un passo dalla finale. Da oggi, vogliamo riportare in campo quell'intensità. Siamo qui e dobbiamo provarci perché Francesco ha tutte le qualità per farcela”. Continua a leggere su EsportsMag.