Al mondiale di FIFA la nuova maglia del Genoa

In questi giorni a Riyadh si sta disputando il mondiale di Fifa 23 a cui partecipa anche un giocatore del Genoa, il club di calcio rossoblu di Genova. Andrea “Montanini” Montaxer ha chiuso la prima tornata di partite con una vittoria, due pareggi e due sconfitte con ancora tutto aperto per il passaggio del girone. Ma ad attirare l’attenzione è stata la maglia con cui si è presentato.

Mare Dentro, ecco la nuova maglia del Genoa

il Genoa Cricket and Football Club, che gestisce la propria sezione esports insieme a Pro2Be come “Official Esports Partner”, ha infatti annunciato che sarebbe stato proprio il player Andrea Montanini, impegnato nella FIFAe World Cup, ad avere l’onore di indossare la nuova maglia rossoblù “Mare Dentro”. Questo segna un momento storico in quanto sarà la prima volta che la nuova maglia ufficiale di un club di calcio debutta in occasione di un mondiale di esports.

Eredità e innovazione

Questa la descrizione della maglia: “La maglia esports “Mare Dentro” mantiene i colori tradizionali del club, il famoso rosso e il blu. Ma presenta un design moderno e dinamico, che ben si sposa nel mondo virtuale. Ciò sottolinea l’impegno del Genoa Cricket and Football Club nel coniugare l’eredità del calcio con l’innovazione degli esports”. Inoltre, è importante notare che sulla nuova maglia “Mare Dentro” sarà posizionato il logo dell”Official Esports Partner” del Genoa Cfc, un simbolo del forte legame tra il club e la sua collaborazione nel campo virtuale.