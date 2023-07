Il Team Aqua celebra i suoi traguardi negli eSport di Pokémon con una sala d'onore a Firenze

L'italianissimo Team Aqua ASD , la squadra di videogiocatori professionisti di Pokémon più titolata al mondo, è pronto a scrivere un nuovo capitolo nell'esports dei mostri portatili con un evento epico: la Sala d'Onore del Team Aqua ASD che si terrà venerdì 28 luglio presso la scuola 42 Firenze, in via del Tiratoio 1, dalle h 16:00 alle 18:00.

Durante l'evento verranno esposti fisicamente, in una suggestiva Sala d'Onore, i trofei conquistati dai membri del Team Aqua durante le competizioni ufficiali del circuito competitivo videoludico di Pokémon. Dai prestigiosi titoli mondiali del 2011 vinti da Matteo Gini, ai numerosi trionfi nazionali ed internazionali di Francesco Pardini, Alberto Gini, Nicola Gini, Michele Gavelli e Leonardo Bonanomi, saranno esposti oltre 30 cimeli che raccontano più di un decennio di successi.

Nato nel 2006 come un progetto ludico di quattro amici toscani, il Team Aqua ASD è cresciuto fino a diventare il primo team esportivo al mondo nell'ambito del competitivo Pokémon. "L'Italia ha una grande tradizione in questo gioco" - afferma Francesco Pardini, uno dei fondatori del team, che continua: "fin dall'inizio ci siamo impegnati per divertirci, migliorarci e radunare i migliori giocatori di Pokémon competitivo del nostro Paese, creando un gruppo di amici e campioni". E non è un caso se il team vanta oggi il record mondiale di trofei vinti.

Il successo del Team Aqua ASD e il lavoro divulgativo di Francesco Pardini, figura storica del circuito competitivo italiano e mondiale, hanno contribuito allo straordinario sviluppo della community italiana di Pokémon VGC. L'Italia è ora tra i primi cinque paesi al mondo per numero di giocatori attivi, trofei vinti e spettatori. Angelo Peruzzi, presidente del Team Aqua ASD e della VGC University, sottolinea l'importanza delle iniziative educative come corsi e scuole online e in presenza, promosse dalla VGC University in collaborazione con Francesco Pardini e il Team Aqua ASD. Queste iniziative hanno contribuito a coltivare nuovi talenti e a promuovere una cultura competitiva sana e inclusiva, proiettando il movimento esportivo di Pokémon verso nuovi obiettivi.

La Sala d'Onore del Team Aqua è un'occasione imperdibile per gli appassionati e i curiosi del mondo Pokémon, nonché per coloro che desiderano essere testimoni di un capitolo unico nella storia dell'Esport italiano. L'appuntamento è per venerdì 28 luglio alla scuola 42 di Firenze di Via del Tiratoio, 1 dalle h 16:00 alle 18.00.