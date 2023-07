Esports femminili: l'intervista con il team di sole donne di League of Legens in forze ai Vitality

Essere una giocatrice di League of Legends non è semplice, la community è considerata una delle più tossiche in circolazione ma questo non ha impedito a un'intera generazione di professioniste di emergere e farsi valere tanto in soloq quanto in squadra. In occasione della Equal Esports Cup (un nuovo torneo dedicato alle donne e ai giocatori non binari) abbiamo intervistato le French Bees , il roster del team Vitality composto da Coline “Chubby Daddy”, Alina “Aly” Müller, Luna “Lilith” Benzerara-Arnoux, Emeline “Kasane” Baudouin e Velouria “Viki” Baty. Ecco le loro storie e come vivono il presente e il futuro degli esports.

Ognuna di voi può raccontare brevemente la propria storia da quando ha iniziato a gareggiare al torneo a cui state per partecipare?

Viki - "Circa due anni fa, facevo parte del team French Fries, giocando al fianco di Chubby e Kasane. Un giorno, ho inviato un dm al Twitter del Team Vitality e ho chiesto se volevano gestirci per la French Womens League, La Ligue Feminine. E così hanno offerto a noi e al nostro allenatore la possibilità di partecipare al loro bootcamp.

Nei successivi tre o quattro mesi, ci hanno supportato durante tutta la Women's League, fornendo preziosa supervisione e competenza. Dopo una breve pausa, sono entrata a far parte di una squadra mista chiamata Grobill Reborn, e in seguito abbiamo partecipato al torneo League of Legends Rising Stars come French Fries, ma senza supporto strutturale.

Durante questo periodo, ho sentito voci su Riot che pianificava un torneo femminile ufficiale per il prossimo anno. Quindi, ho chiesto al Team Vitality di unire le forze per questa opportunità, poiché erano interessati ad espandersi negli eSport femminili. Da lì, le cose sono andate per il verso giusto: il Team Vitality era entusiasta di lavorare con noi e noi eravamo ugualmente entusiaste di lavorare con loro. È così che siamo diventati le French Bees, e da allora è stato un viaggio incredibile".

Ali - "Quando ho iniziato mi sono unita a una squadra femminile per divertimento con alcune delle mie amiche tedesche. A quel tempo ero una giocatrice esperta mentre i miei amici erano intorno al livello di platino. Tuttavia, il destino aveva altri piani per me perché sono stata chiamata da S2V, un'organizzazione spagnola. Mi sono unita ai loro ranghi, ma sfortunatamente, la maggior parte del team parlava nella loro lingua madre, il che rendeva difficile la comunicazione per me, quindi alla fine abbiamo deciso di separarci amichevolmente.

Dopo aver lasciato S2V, ho ricevuto un invito dal team Resolve per unirmi al loro roster. Ho accettato felicemente e dopo aver cercato un'organizzazione ci siamo uniti a Resolve e abbiamo gareggiato insieme per un anno. Tuttavia, il mio viaggio ha preso una deviazione quando mi sono arruolata nell'esercito. Dopo, non vedevo l'ora di tornare ai giochi competitivi e, per fortuna, Resolve mi ha accolto a braccia aperte.

Purtroppo, Resolve alla fine ha sciolto il roster. È stato un duro colpo e per circa sei mesi ho cercato attivamente una nuova organizzazione che condividesse le mie ambizioni. Fortunatamente, ho ricevuto diverse offerte e una di queste era del Team Vitality. Ho deciso di cogliere l'opportunità e unirmi al Team Vitality per competere al fianco del loro talentuoso team. E questo ci porta al presente, dove sono pienamente impegnata a raggiungere la grandezza con il Team Vitality, ad accettare le sfide e a sforzarmi di diventare la miglior giocatrice che posso essere".

Chubby Daddy - "Qualche anno fa, sono entrata a far parte di un team di gioco con alcuni amici e inizialmente giocavamo insieme solo per divertimento. Eravamo tutti al livello platino ed è stata una grande esperienza. Dopo ero con le French Fries nella Ligue Feminine con Vitality come partner. Ma dopo un anno, ho dovuto fare una piccola pausa per motivi personali.

Dopo un po' di tempo, ho deciso di tornare al gioco competitivo e sono stata avvicinato da Viki, che mi ha chiesto di rientrare nel team, ma questa volta con un roster diverso, ho accettato volentieri. Abbiamo apportato alcune modifiche e un nuovo campione da giungla si è unito ai nostri ranghi. A questo punto siamo entrati a far parte del Team Vitality. Da allora, abbiamo lavorato sodo e sono orgogliosa di dove siamo ora. Il viaggio ha avuto le sue sfide, soprattutto con me che mi sono trasferita due volte e ho dovuto affrontare alcuni problemi personali. Ma nel complesso, è stata un'esperienza appagante e sono entusiasta di vedere fino a che punto possiamo spingerci con il Team Vitality".

Raccontateci una delle vostre sessioni di allenamento durante il bootcamp, in cosa consistono?

Chubby Daddy - È un po' impegnativo rispondere perché, fino ad ora, non abbiamo avuto molto tempo per allenarci con il nuovo allenatore a causa del nostro programma di media day di due giorni. Tuttavia, prevedo che il nostro regime di allenamento comporterà una combinazione di pratica individuale e sessioni di gruppo. Le nostre sessioni di allenamento si concentreranno probabilmente sullo sviluppo delle abilità individuali attraverso la pratica in solitaria, consentendo a ciascun giocatore di affinare le proprie tecniche e migliorare il proprio gameplay. Inoltre, avremo sessioni di gruppo per favorire il lavoro di squadra e la sinergia tra i membri del team.

Chi sono state le avversare più toste che avete affrontato al torneo?

Aly - Per me personalmente, non considero nessun avversario come il più duro in generale. Tuttavia, trovo che G2 e SeaPandas possano essere piuttosto impegnative. Inoltre, SK Gaming Avarosa, GO Aurora e BIG Chroma possono essere formidabili; hanno tutti i loro punti di forza. Non è giusto classificare nessuno di loro come il più difficile poiché ogni avversario presenta sfide uniche. Alcuni possono avere punti deboli, mentre altri hanno strategie speciali che li rendono formidabili. Si tratta di adattarsi e trovare l'approccio giusto per superare queste sfide.

Chubby Daddy - Sì, al momento tutti sanno che le G2 sono considerate la squadra migliore e le affrontiamo spesso. Tuttavia, credo che abbiamo quello che serve per superare qualsiasi avversario. Se ci concentriamo sulle nostre strategie ed evitiamo schemi ripetitivi, possiamo competere efficacemente contro qualsiasi squadra. Sono fiduciosa che con le nostre capacità e il lavoro di squadra riusciremo a battere tutte le avversarie. Quindi, non c'è niente di cui ho davvero paura in particolare.

Chi sono i vostri main e perché vi piacciono così tanto?

Vikii - Il mio campione preferito di tutti i tempi è Ziggs, senza dubbio. Sono davvero una fan dal suo design folle ed esplosivo. Il modo in cui lancia bombe e crea il caos sul campo di battaglia è semplicemente esilarante da giocare. Inoltre si adatta perfettamente al mio stile di gioco. Mi considero una giocatrice sicura e Ziggs è eccellente nel tenermi al sicuro in corsia. Posso facilmente controllare la corsia e dare priorità al mio jungler quando necessario. Ziggs mi permette di dettare il ritmo del gioco e di giocarlo in modo lento e metodico, il che è una cosa che mi piace davvero. Avere il potere di controllare il flusso del gioco e usare strategicamente le sue abilità esplosive è incredibilmente soddisfacente. Nel complesso, Ziggs è il campione perfetto per me perché si allinea perfettamente con il mio stile di gioco preferito".

Aly - “Il mio campione preferito è Kayn. È semplicemente la scelta perfetta per me con le sue diverse forme. Hai la possibilità di scegliere la forma blu o rossa a seconda della situazione e della composizione della squadra nemica. Se il nemico ha una composizione specifica, puoi trasformarti in Blue Kayn, che funziona bene contro di loro. D'altra parte, se la situazione lo richiede, puoi scegliere Red Kayn e adattarti di conseguenza. La versatilità di Kayn è incredibile e il suo kit offre molti scatti e mobilità, soprattutto con la sua abilità che gli permette di passare attraverso i muri. È un punto di svolta e offre un'eccellente manovrabilità sul campo di battaglia. Inoltre, il suo massimo gli garantisce l'invulnerabilità per un breve momento, rendendolo intoccabile in situazioni cruciali. Adoro davvero interpretarlo e trovo il suo stile di gioco incredibilmente divertente. Offre un mix di adattabilità e potenza che si adatta perfettamente alle mie preferenze. È sicuramente il mio campione preferito di tutti i tempi!"

Chubby Daddy - Per ora, il mio campione preferito è Gragas. Mi piace giocarlo soprattutto perché la sua storia è divertente. È ritratto come un bevitore, il che aggiunge un elemento umoristico al gioco. Inoltre, è paffuto, il che lo rende anche simpatico e divertente. In passato, c'è stato un periodo in cui Gragas aveva un posto speciale nel mio cuore e l'ho giocato molto. Credo performare meglio con Gragas rispetto a prima, ed è davvero divertente eseguire alcune mosse e acrobazie fantastiche con lui. Nel complesso, giocare con Gragas porta molto divertimento ed eccitazione alla mia esperienza di gioco, e sto davvero apprezzando questo aspetto di LoL in questo momento. Aggiunge una dimensione unica e divertente al mio gameplay.

Pensate che i tornei per donne e giocatori non binari funzionino per superare la divisione di genere e, un giorno, arrivare a competizioni miste?

Aly - Penso che in questo momento, il modo migliore per far sviluppare l'intera scena femminile e non binaria sia creare uno spazio sicuro per chi gioca. Assicurasi che chiunque voglia competere possa competere, che possa lavorare per migliorare, ottenere coaching, fare esperienza di squadra e tutto il resto e poi passare lentamente al mescolare le squadre. La progressione deve essere più lenta. Questo approccio più lento e inclusivo ci consente di crescere insieme come comunità e formare legami forti. Personalmente, mi piace molto. Sento anche che alcune donne vogliono competere nei tornei misti, tuttavia ci saranno molte donne e persone non binarie che non vorranno competere così perché hanno riserve da precedenti esperienze online. Quindi è importante mantenere la scena femminile, fornendo uno spazio sicuro per lo sviluppo professionale.

Chubby Daddy - Io vorrei che il futuro della LEC includesse più tornei misti. Ma è bene avere un posto sicuro dove giocare in modo competitivo e allenarsi. Ma credo che la struttura dovrebbe spingere un po' di più per puntare i riflettori sulle gare miste. Così le persone sono più abituate a giocare con le ragazze, e anche gli uomini si abituano meglio a giocare con le ragazze. Se le ragazze preferiscono stare in un posto sicuro, lo capisco e penso che sia un approccio valido. Ma per me preferisco avere una struttura che spinga a inserire le ragazze in squadre prevalentemente maschili. Per avere una scena veramente mista, non solo nel nome. Attualmente è considerata mista, ma non è vero perché non ci sono donne nelle squadra, giusto?

Avete qualche suggerimento per le ragazze e le persone NB che ci leggono su come affrontare le molestie o il bullismo online?

Viki - Affrontare i commenti negativi può essere difficile, specialmente quando hai appena iniziato a giocare. Ci sono passata anch'io e all'inizio ne sono rimasta colpita. Ma il modo migliore per affrontarli è imparare a ignorare i commenti e concentrarsi sul miglioramento delle proprie abilità, prendendosi del tempo per godersi il gioco. Avere buoni amici e persone di supporto intorno a sé può essere di grande aiuto.

Aly - Il mio consiglio su come affrontare commenti di odio, molestie, insulti o qualsiasi forma di fobia è semplice: ignoralo. Non dando loro alcuna risposta o attenzione, togli il loro potere. Se lo spazzi via e non gli dai peso alla fine si annoieranno e si fermeranno. Potrebbe volerci del tempo, ma perderanno interesse quando si renderanno conto che non possono provocare una reazione da parte tua. Quindi, questo è quello che suggerirei.

Chubby Daddy - Per me, la cosa migliore è non prendere sul personale le interazioni online perché, la maggior parte delle volte, non incontrerai mai queste persone nella vita reale. Dietro il computer, le persone possono agire diversamente da come farebbero di persona. Nella vita reale, potrebbero non essere così ostili o tossici come sembrano online. Quando incontri individui negativi, silenziali e bloccali. Se ciò non bastasse, prova a creare un ambiente positivo sui tuoi social media seguendo brave persone che non contribuiscono alla tossicità. In questo modo, puoi vivere un'esperienza serena e piacevole nelle tue interazioni online."

C'è una figura in particolare che consideri un modello che ti ha ispirato ad arrivare qui?

Viki - Quando ho iniziato, intorno ai 15 anni, non ho mai avuto una giocatrice da ammirare perché non ce n'era quasi nessuna nella scena. Tuttavia, ho sempre desiderato che un modello mi ispirasse. Ora, spero che noi, l'attuale generazione, possiamo diventare i modelli per le future professioniste. Voglio essere qualcuno che possa ispirarli e incoraggiarli a perseguire la loro passione per i giochi ed eccellere nel mondo degli eSport.

Aly - Non ho una persona specifica che mi abbia ispirato a giocare professionalmente, ma ammiro alcune persone che mi hanno aiutato a migliorare le mie capacità. Ci sono tre persone diverse che si distinguono per me. In primo luogo, c'è Mads "Broxah" Brock-Pedersen perché è incredibilmente composto e maturo. Si prende il tempo per spiegare le sue azioni agli spettatori, cosa che trovo davvero utile. Il suo atteggiamento senza inclinazioni e l'attenzione al benessere mentale sono ammirevoli e sottolinea l'importanza di prendersi cura di se stessi. Poi c'è Marcin "Jankos" Jankowski, che non è solo un ragazzo eccezionale, ma anche un veterano della LEC. Porta molto umorismo e conoscenza sul tavolo. Essere un leader per i debuttanti in campionato comporta molte responsabilità e rispetto il modo in cui gestisce quel ruolo.

Infine, ammiro giocatori come Kim "Canyon" Geon-bu, che sono meccanicamente eccezionali. La loro velocità e il loro processo decisionale sono davvero impressionanti. Il loro pensiero veloce e la loro esecuzione precisa li fanno risaltare e li vedo come modelli per come aspiro a essere nel gioco. Quindi, anche se non ho una persona specifica che mi abbia ispirato a giocare, queste persone hanno avuto un impatto significativo sulla mia crescita e miglioramento nella scena degli eSport".

Chubby Daddy - Personalmente, non ho un modello nella scena degli eSport femminili perché non ce ne sono molti ben consolidati a cui guardare. Mentre nei film o in altri campi puoi facilmente trovare qualcuno da ammirare e a cui aspirare, è piuttosto impegnativo negli eSport perché non ci sono molte giocatrici di spicco con cui relazionarsi. Quindi, non ho trovato un modello specifico in questo senso.

-di Riccardo Lichene