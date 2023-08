Path to the Peak: la recensione in anteprima della nuova serie animata dei Pokémon

Durante l'ultimo Pokémon Presents, di cui vi raccontiamo tutti gli annunci qui , The Pokémon Company ha svelato una nuova serie animata breve intitolata Pokémon: Verso la Cima . La storia di questa nuova avventura segue le vicende di Ava e del suo Pokémon, Oddish, mentre si fanno strada per eccellere nel mondo delle lotte competitive del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Il primo episodio della serie è già disponibile sul canale YouTube ufficiale dei Pokémon ma noi siamo riusciti a vedere tutti e quattro i capitoli di questa storia in anteprima ai Campionati Mondiali in corso a Yokohama: ecco le nostre prime impressioni assolutamente non spoiler.

In primo luogo vedere un nuovo stile di animazione farsi largo nel mondo Pokémon ci ha fatto molto piacere. I toni satinati di personaggi e Mostri Portatili si adattano molto bene all'atmosfera delle vicende narrate. Quella di Ava è la classica storia di una ragazza che si trasferisce da una città all'altra e si ritrova senza amici. Tutto cambia quando riceve l'invito al club degli allenatori locale dove si gioca con il gioco di carte collezionabili dei Pokémon. Da lì inizia un viaggio che, tra alti e bassi, la porterà a scoprire il mondo delle lotte competitive e a fare dei nuovi amici. Le sue avventure sono semplici ma emozionanti, prevedibili ma comunque emotive in un modo che scalda il cuore di grandi e piccoli. Quella di Ava è una storia che solo la nostra contemporaneità poteva far nascere perché c'è una sinergia generazionale tra genitori e figli che, fortunatamente, vediamo sempre più spesso ai tornei. Andy Gose, director delle media production di The Pokémon Company ha detto all'anteprima "Abbiamo voluto rappresentare una community unita e appassionata come quella del gioco di carte collezionabili e per farlo ci siamo ispirati proprio alle atmosfere che si respirano ai tornei, tanto di medio quanto di altissimo livello come i Mondiali di Yokohama. I nostri prinicipi guida sono stati la competizione amichevole, il rispetto e la crescita reciproci e la soddisfazione che nasce nel cuore di ogni allenatore ogni volta che raggiunge una vittoria o riesce a trovare un degno avversario contro cui lottare". La serie tv è pensata per un pubblico di giovanissimi, idealmente la fascia Junior delle competizioni Pokémon che va dagli 11 ai 13 anni, quindi tutto resta molto in superficie ma c'è dello spessore nelle difficoltà che Ava affronta e supera.

Viene esplorato il rapporto Pokémon-Allenatore anche nel gioco di carte, il potere immaginifico di queste lotte e del franchise in generale per poi discutere dello scopo ultimo della competizioni: vincere per alcuni, realizzarsi e fare nuovi amici per altri. I fan di una certa età presenti erano concordi nel desiderio di aver avuto prodotti di intrattenimento simili crescendo e il fatto che Verso la Cima abbia una protagonista femminile è un ottimo memento del periodo di cambiamento e apertura che stiamo vivendo nelle competizioni videoludiche e di cardgame. Ognuno dei quattro episodi dura 15 minuti quindi date una possibilità a Verso la Cima. Non resterete sconvolti dai suoi colpi di scena ma se amate il mondo dei Pokémon troverete molti momenti familiari e una bella storia di crescita personale mentre se qualcuno a voi caro è appassionatissimo dei Mostri Portatili, vedere questa serie vi farà capire come nasce e cosa c'è alla base di un rapporto così stretto con un franchise come quello dei Pokémon.