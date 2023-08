Macko Esports tra le grandi di Europa su League of Legends

Confermarsi non è mai facile. Lo sanno benissimo i Macko Esports che avevano chiuso la prima giornata dell’Emea Masters di League of Legends con un bilancio di tre vittorie e nessuna sconfitta. La seconda giornata, però, ha superato tutte le più rosee aspettative. L’organizzazione italiana, infatti, ha mandato al tappeto nuovamente Karmine Corp , Nativz e Anorthosis Famagusta Esports nel gruppo C.

Macko dominanti anche in Europa

A loro modo, i Macko stanno riscrivendo la storia del panorama competitivo di League of Legends: prima squadra italiana ad arrivare per due volte di fila ai quarti di finale dell’Emea Masters e prima squadra di una Erl minore a concludere il Group Stage imbattuta. Un progetto serio e lungimirante quello dell’organizzazione con sede a Monopoli, che nel segno della continuità dopo aver dominato in lungo e in largo negli ultimi Split del Pg Nationals, cercherà di allargare ulteriormente il raggio d’azione.

Knockout Stage nel mirino

Il prossimo appuntamento, intanto, vedrà i Macko Esports affrontare il secondo scoglio della competizione: la fase ad eliminazione diretta che porterà fino alla Grand Final in programma nei prossimi giorni. La top 8 è già in tasca, ma guai ad accontentarsi. Sulla falsariga di quello che sta succedendo in questi ultimi giorni, con il quintetto in stato di grazia, Vittorio "Click" Massolo e compagni proveranno a giocarsi le loro chance di vittoria. I Karmine Corp, squadra già battuta nel Group Stage, restano i grandi favoriti. Continua a leggere su EsportsMag.