Alla Milan Games Week la premiazione degli Italian Esports Awards

Sarà una cerimonia di prim’ordine il 24 novembre 2023 ad assegnare a Milano i premi degli Italian Esports Awards. Come nella notte degli Oscar, IIDEA, l’associazione di categoria che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, premierà le eccellenze del settore esports italiano su ben otto categorie differenti: dai giocatori ai team, dagli eventi alle attivazioni commerciali, esplorando ampiamente l’industria. Quest’anno la premiazione si trasferisce da Torino a Milano in occasione della Milan Games Week & Cartoomics, uno degli appuntamenti fissi degli appassionati di pop culture, gaming e, ovviamente esports.

I giurati

Le nomination, rivelate negli scorsi giorni, hanno presentato cinque nomi per ognuna delle otto categorie. Nomi che sono il frutto del lavoro di ricerca e confronto dei cinque esperti che compongono la giuria: Simone “AKirA” Trimarchi, Esport Manager per Cookies Digital e veterano della scena italiana nonché vincitore in passato del premio come miglior commentare; Cecilia Ciocchetti e Francesco “Deugemo” Lombardo, entrambi esports reporter; Giorgio “Pow3r” Calandrelli, content creator di riferimento della competizione italiana ed ex-pro player. Il quinto giurato è invece rappresentato dal voto aggregato dei soci di IIDEA che hanno espresso le proprie preferenze, infine sommate a quelle degli altri quattro. I premi saranno consegnati la sera del 24 novembre a partire dalle 18:45 sul Central Stage della Milan Games Week & Cartoomics all’interno dell’evento scandito dalla voce di Bryan Ronzani, speaker radiofonico e volto conosciuto nel settore esports.

Le nomination

Le statuette a forma di coda di drago saranno assegnate alle eccellenze delle otto categorie designate. Per il Best Italian Competitive Team ci sono i Dsyre, gli Exeed, i Macko, i NOVO Esports e i Reply Totem. Per il miglior giocatore in lizza abbiamo Joshua "Ghirlanda" Bianchi, Marwane “Maru” Lahrache, Vittorio "Click" Massolo, Riccardo "Reynor" Romiti, Francesco Pio "Obrun" Tagliaferro. Come migliori organizzazioni Dsyre,m Exeed, Macko, Qlash, Reply Totem. Il premio come Best Italian Caster sarà invece deciso tra Filippo "Etrurian" Burresi, Gabriele "Wolcat" Catterin, Andrea "Juannetti" Giovannetti, Sabino Palermo, Roberto "KenRhen" Prampolini.

Eventi e creator

In lizza anche i migliori eventi dell’anno: Baolo Championship Series, eSerie A TIM, Italian Rocket Championship, Only the Best 2022, VCI – Rinascimento. Spazio anche alla miglior Commercial Activation: Best Italian Commercial Activation, aNc Outplayed x Adecco Group, Dsyre x Juventus FC, PLB x Manpower: The Skill Game, Reply Totem x SONY, VCI Italy x Beewise. Da premiare anche i Content Creator italiani che strizzano l’occhio all’esports: Thomas “Hal” Avallone, Paolo "Paolocannone" Marcucci, Andrea "Mengu" Mengucci, Nello "Hollywood" Nigro, Lapo "Terenas" Raspanti. Infine il premio per l’Esports Game of the Year: Brawl Stars, Fifa 23, League of Legends, Rocket League, Valorant.