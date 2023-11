Italian Esports Awards, un gioco che "attira" anche la politica

È un evento attesissimo come ogni anno la premiazione delle eccellenze del gaming competitivo italiano . Quest’anno la cerimonia, realizzata da Iidea, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, si realizza nella cornice della Milan Games Week & Cartoomics (in programma a Rho Fiera Milano da oggi, venerdì 24 a domenica 26 novebre).

La cerimonia, che inizierà alle 18.45, sarà condotta da Bryan Box, speaker radiofonico e presentatore dei maggiori eventi esports e gaming in Italia, e vedrà l'assegnazione di 8 premi agli operatori del settore nelle seguenti categorie:

Best Italian Competitive Team: premio per il miglior team esports italiano; Best Italian Player: premio per il miglior giocatore competitivo italiano o la migliore giocatrice competitiva italiana; Best Italian Organization: premio per la miglior organizzazione esports a livello italiano; Best Italian Caster: premio per il miglior o la migliore caster italiana; Best Italian Event: premio al miglior evento italiano (fisico o digitale); Best Italian Commercial Activation: premio per la miglior attivazione commerciale italiana in ambito esports; Best Italian Content Creator: premio per il migliore o la migliore Content Creator italiana; Esports Game of the Year: premio per il miglior titolo esports a livello internazionale.

Nel corso dell’evento interverrà il deputato Luca Toccalini, membro della commissione Attività produttive della Camera, già in passato intervenuto anche in sede istituzionale (alla Camera, Ndr) in favore del mondo videoludico, e presente anche di recente all’incontro durante il quale Iidea ha presentato al ministero della Cultura le proposte dell’industria dei videogiochi per una regolamentazione del settore.

Ma tornando al focus degli Awards, queste le nominations:



Best Italian Competitive Team

DSYRE

Exeed

Macko

NOVO Esports

Reply Totem

Best Italian Player

Joshua "Ghirlanda" Bianchi

Marwane “Maru” Lahrache

Vittorio "Click" Massolo

Riccardo "Reynor" Romiti

Francesco Pio "Obrun" Tagliaferro

Best Italian Organization

DSYRE

Exeed

Macko

QLASH

Reply Totem



Best Italian Caster

Filippo "Etrurian" Burresi

Gabriele "Wolcat" Catterin

Andrea "Juannetti" Giovannetti

Sabino Palermo

Roberto "KenRhen" Prampolini

Best Italian Event

Baolo Championship Series

eSerie A TIM

Italian Rocket Championship

Only the Best 2022

VCI – Rinascimento

Best Italian Commercial Activation

aNc Outplayed x Adecco Group

DSYRE x Juventus FC

PLB x Manpower: The Skill Game

Reply Totem x SONY

VCI Italy x Beewise

Best Italian Content Creator

Thomas “Hal” Avallone

Paolo "Paolocannone" Marcucci

Andrea "Mengu" Mengucci

Nello "Hollywood" Nigro

Lapo "Terenas" Raspanti

Esports Game of the Year

Brawl Stars

FIFA23

League of Legends

Rocket League

VALORANT