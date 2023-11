Milan Games Week & Cartoomics 2023: sono i team esport il vero piatto forte

La prima giornata della Milan Games Week 2023 si anima nella seconda parte, in un pomeriggio dove i personaggi più attesi, a partire dai cosplayer, iniziano ad essere presenti in modo massiccio . Il pubblico inizialmente in prevalenza maschile si fa più equilibrato, con un aumento considerevole di donne e ragazze.

In questa prima giornata a fare incetta di visitatori sono gli stand di collezionismo, sui quali si riversano tantissimi appassionati di fumetti e non solo.

Colpisce in generale l'affluenza del pubblico, nonostante sia la prima giornata. Affluenza sostenuta, ma nei padiglioni si cammina abbastanza agevolmente.

Ai palchi dell'evento apparentemente più piccoli rispetto alle edizioni precedenti, fanno da contraltare le dimensioni decisamente più ampie degli stand dei vari team esport presenti. Quest'anno sembrano proprio loro l'attrazione principale, con i loro creator e con le attività che propongono, e non stride che qualcuno li abbia definiti "il vero piatto forte" di questa Milan Games week 2023. In attesa dell’avvio, tra poco (alle 18.45), della cerimonia che stasera, 24 novembre, assegnerà gli Italian Esports Awards.

E domani la Milan Games Week continua con tanti altri contenuti. Restando in tema videoludico la seconda giornata della kermesse parte alle 10:30, quando è previsto Games in Italy: Milestone - Hot Wheels Unleashed 2, un incontro per approfondire, insieme ad Andrea Basilio, Head of Game Design & Associate Creative Director, come si realizza il seguito di un titolo di grande successo.

Tra le altre iniziative d’interesse, domenica 26 novembre alle 10:30, è programmato Games in Italy: Memorable Games - On Your Tail che, invece, si focalizzerà sullo sviluppo di un open world sandbox narrativo per Nintendo Switch, grazie all’intervento di Mauro Fanelli, Creative Director e CEO di Memorable Games, e Imma Botti, Art Director di Memorable Games.

Per tutto il finesettimana, poi, Iidea aspetta i visitatori nell’area Indie Dungeon (pad. 13), dove potranno andare alla scoperta del più importante showcase di videogiochi indipendenti made in Italy, composto da dieci studi italiani appositamente selezionati dall’associazione: Dreambits Studio con War of Wheels, Hexagony con Overroot, Horns Level Up con Spirits of Baciu, NonStudio con Handmancers, Santa Ragione con Horses, Studio Kodama con Ryoko, La Fucina del Granducato con Sir Galgano – A Medieval Tale, Void Pointer con Dino Path Trail, Volcanite Games con Gambit Shifter e Figadei con Monkey Ballin' Mayhem.

Per altre informazioni sull’evento l’invito è a visitare il sito ufficiale di Milan Games.

Week & Cartoomics.