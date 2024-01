Street Fighter 6: torna il Red Bull Kumite e c'è anche un evento open

L'evento vedrà 14 dei migliori giocatori di Street Fighter 6 invitati direttamente, con due posti aggiuntivi che verranno messi palio nel corso del weekend. Gli aspiranti campioni provenienti da tutto il mondo potranno tentare la fortuna al Last Chance Qualifier, con 256 posti da riempire, e un vincitore che si assicurerà un posto nel Grand Final Main Event del Red Bull Kumite New York. La registrazione per partecipare è ora aperta a questo link.

Il Red Bull Kumite di New York introdurrà anche un torneo Play-In da 8 slot, con il vincitore che si unirà all'evento principale come uno dei 16 aspiranti finalisti. Lo showdown di domenica vedrà i concorrenti affrontarsi in un girone a eliminazione diretta con un formato che vedrà il primo giocatore ad arrivare a cinque vittorie essere incoronato campione del Red Bull Kumite.

L'esaltante evento dello scorso anno ha visto Adel "Big Bird" Anouche vincere di fronte alla feroce concorrenza di una serie di leggende di Street Fighter, tra cui il campione di EVO Japan 2023 di Street Fighter V Li-Wei "Oil King" Lin, e il vincitore del Red Bull Kumite di Las Vegas Benjamin "Problema X" Simon. Chiusi in un'enorme gabbia di metallo finché non emerge un vincitore, il Main Event di domenica 17 marzo presenterà uno scontro senza tempo. I biglietti per gli spettatori sono disponibili qui.

Tenutosi per la prima volta a Parigi dal 2015 al 2018, la formidabile competizione si è svolta in Giappone nel 2019 in omaggio alla "casa spirituale di Street Fighter", prima di approdare a Londra, Las Vegas e in Sud Africa negli ultimi anni. Con l’obiettivo generale di riunire la comunità dei giochi di combattimento, il 2024 segna un ritorno sul suolo americano con lo storico Greenpoint Terminal Warehouse di Brooklyn che si prepara ad aprire le sue porte. Il torneo dello scorso anno ha visto una miriade di momenti iconici, incluso il leggendario faccia a faccia che ha visto l'emergente JabhiM, battere lo storico re di Street Fighter, Tokido, per 5-3 nella sua città natale.