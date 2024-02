Six Invitational: comincia il Mondiale di R6

Per la prima volta nella storia di Rainbow Six, il Six Invitational sarà di scena in Brasile. São Paulo e il Ginásio do Ibirapuera dal 13 al 25 febbraio diventeranno l’epicentro esports di Siege. Una manifestazione iconica, che offrirà all’intera community l’opportunità di riunirsi per celebrare il gioco, scoprire i dettagli del prossimo Anno 9 e avere l’opportunità di assistere all’incoronazione dei Campioni del Mondo davanti ad un’arena gremita. Il Six Invitational, inoltre, è l’apice dell’anno competitivo di BLAST R6 che conclude 12 mesi di competizione feroce con le migliori 20 squadre del mondo. Tuttavia, non ci sarà spazio solo per la gloria. A rendere la competizione ancora più spietata ci sarà un montepremi totale di 3.000.000 di dollari.