Ecco gli outfit del Capitano Price che Call of Duty ha portato alla Fashion Week

Il mondo dei videogiochi e quello della moda hanno incrociato il loro cammino ancora una volta: Call of Duty ha presentato una nuova collaborazione con la nota costumista Courtney Wheeler , salita alla ribalta grazie al suo lavoro in The Bear, serie TV di grande successo.

Navigando su social come Instagram, Reddit e X emerge come le persone siano interessate a replicare lo stile e l’unicità del Capitano John Price, iconico personaggio di Call of Duty. Solo il suo cappello ha 2.064 menzioni su Reddit, con interi thread dedicati alla ricerca di versioni reali del suo boonie, degli stivali e della giacca.

I giocatori sono sempre più interessati ad aggiornare il loro guardaroba con capi ispirati allo stile di Price, per questo è stato chiesto a Courtney Wheeler di portare nell’abbigliamento maschile di tutti i giorni le caratteristiche estetiche di ispirazione militare del Capitano, dando vita a una campagna che ha portato a un servizio fotografico a lui ispirato.

Protagonista del franchise da oltre 20 anni, il Capitano Price è diventato una figura di culto nella community dei giocatori. È un membro d'élite dell'esercito britannico, veterano di operazioni militari in quasi ogni angolo del mondo: il suo istinto e la sua determinazione gli hanno fatto guadagnare la stima di tantissimi fan. Gli abiti del Capitano Price hanno attirato l'attenzione dei giocatori desiderosi di emulare il suo stile, e hanno consolidato il suo status di icona anche al di fuori del mondo dei videogiochi.

Courtney Wheeler ha curato una guida completa per padroneggiare lo stile di ispirazione militare, compresa una collezione di outfit acquistabili che rendono omaggio all'iconico Capitano Price. Attingendo alle tendenze chiave delle passerelle, come il gorpcore, Wheeler ha creato abiti moderni che garantiscono uno stile distintivo.

Parlando del processo creativo per dare vita allo stile del Capitano Price, Wheeler ha commentato: "I personaggi sono sviluppati così bene nei videogiochi che è davvero facile farsi un'idea di chi sono. Quando si è in fase di fitting, ci si può porre domande come: ‘Questo capo gli starà bene?’ ma considerato che i personaggi dei videogiochi come il Capitano Price sono così ben realizzati, in realtà è molto simile a quando si lavora ai personaggi del cinema e della televisione. L'abbigliamento di Price non è solo funzionale, ma serve anche a riflettere il suo carattere e la sua personalità. Gli sviluppatori hanno creato un mondo in cui l'abbigliamento nel gioco diventa un elemento essenziale".

Come creare il look del Capitano Price

Il caratteristico cappello "boonie" del Capitano Price è un accessorio emblematico della serie Modern Warfare e continua ad essere centrale negli ensemble personalizzati. Le sue scelte di abbigliamento riflettono la sua personalità e le sue esigenze funzionali, con una varietà di materiali resistenti, flessibili e comodi, adatti a qualsiasi ambiente, uniti a colori di ispirazione militare, kaki, verde e grigio, che lo aiutano a integrarsi in qualsiasi ambiente.

Ecco gli elementi chiave del suo look:

1. Copricapo

I berretti e i boonie sono disponibili in una varietà di stili e materiali versatili per proteggersi dagli elementi. Sono progettati per tenere al caldo e allo stesso tempo per avere un aspetto cool.

2. Tessuti da portare ovunque

I tessuti tecnici e i tessuti spalmati sono adatti a diverse stagioni e ambienti. Uniscono un’ampia libertà di movimento alla traspirabilità, per uno stile in movimento.

3. Twill e determinazione

Inserire nel proprio guardaroba materiali da lavoro in twill spesso che non solo sono resistenti, ma offrono anche tasche supplementari per il gentiluomo esigente e multitasking.

4. Mantenere i piedi per terra

Le calzature funzionali costruite per gli escursionisti, gli stivali da combattimento e da costruzione aiutano a mantenere i piedi asciutti e sicuri quando si è in movimento. Le scarpe da ginnastica con grip, invece, sono utili in palestra o in qualsiasi ambiente urbano.

I quattro look creati sono stati realizzati in quattro ambientazioni distinte - giungla, inverno, città e deserto - che rispecchiano alcune delle numerose località che i giocatori possono esplorare nel franchise di Call of Duty nei panni del Capitano Price. La caratteristica chiave del personaggio è la sua capacità di adattarsi anche agli ambienti più ostili. L'ispirazione per l'ambientazione urban è tratta dal recente Modern Warfare III (qui la nostra recensione) che include Londra come una delle sue location principali, mentre Frozen Tundra mostra l'ambientazione innevata.

Nell'ambito della campagna, l'attore Barry Sloane, che dal 2019 interpreta il Capitano Price nella serie Modern Warfare, si è calato nei “nuovi” panni del protagonista di MWIII, incarnando il carattere del personaggio attraverso l'interpretazione fashion di Wheeler, la cui estetica di ispirazione militare concentra soprattutto sulla praticità e sul comfort. "Courtney ha trovato dei look davvero fantastici che portano il Capitano Price nel mondo reale, un lavoro davvero curato", ha dichiarato Sloane.

-di Riccardo Lichene