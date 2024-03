ZywOo ci racconta di come si è meritato il premio di Miglior Giocatore di CS2 del 2023

Dopo aver vinto per la terza volta l'HLTV Award come miglior giocatore di Counter Strike 2, Mathieu "ZywOo" Herbaut era decisamente di buon umore quindi abbiamo fatto due chiacchiere con lui per capire come si trova nei Vitality , quali sono le sue prospettive per il futuro e se si sente in grado di replicare nel 2024 il successo straordinario nel mondo di Counter Strike che il team francese ha avuto nel 2023 . Il giocatore ha anche portato a casa il premio "Miglior AWPer dell'anno" (il migliore al mondo con un AWP) e il premio per l'Highlight dell'anno.

Come ci si sente ad essere il giocatore CS dell'anno?

"È fantastico! Ovviamente sono davvero felice di ricevere questo premio e sento di meritarmelo, tuttavia mi manca la sensazione di competere sul palco, quindi ora mi concentro sul prossimo Major a Copenhagen".

Se dovessi individuare una giocata che pensi ti sia valsa questo titolo, quale sarebbe?

"Ci sono stati così tanti momenti dell’anno scorso che hanno contribuito a farmi vincere questo premio. Onestamente, è difficile scegliere una giocata in particolare dato che sono avvenute tutte così in fretta. Quando gareggi non hai davvero il tempo di elaborare nulla, ti concentri solo su ciò che verrà dopo e su come vincere. Forse il mio 1v4 contro G2 Esports su Nuke durante il Major di Parigi, ma più per quello che significava essendo la nostra prima grande partita davanti al pubblico parigino".

Quale consideri il tuo capolavoro quest’anno in termini di performance?

"Penso che debba essere la nostra partita contro G2 Esports al Major di Parigi. Per noi ha significato molto competere in casa e iniziare così bene contro uno dei nostri più grandi rivali è stato un grande momento. Anche se si potrebbe applicare questa logica anche all'intero Major di Parigi, ma questa partita mi ha colpito in particolare".

Cosa pensi dello stato della scena competitiva?

"Ci sono alcuni aspetti difficili come viaggiare tra un torneo e l'altro, ma fa parte dell'essere un giocatore professionista. Nel complesso, il nostro gioco è in una buona posizione e la scena competitiva è sana, quindi i miei unici problemi sono solo piccoli fastidi nel lavoro più bello del mondo. Il mio problema più grande è viaggiare, ma è con persone fantastiche e soggiorniamo in buoni hotel in nuovi paesi meravigliosi, quindi la scena è perfetta per me".

Ti senti in sintonia con la tua squadra o c'è qualcosa che vorresti vedere migliorato?

"Penso che siamo davvero in una buona posizione in questo momento. Ovviamente dobbiamo ancora adattarci con XTQZZZ come nuovo allenatore, ma questo non ci ha influenzato più di tanto visto che abbiamo vinto sia le BLAST Fall che le finali mondiali. Abbiamo alcune cose su cui lavorare nel gioco, come nuove tattiche, ma al di fuori del gioco abbiamo una super squadra che è come una famiglia e ci piace stare insieme, quindi non ho molto da dire al riguardo".

Cosa vorresti vedere migliorato in CS2 in futuro?

"Per me, non c’è niente in particolare che cambierei. Penso che il gioco sia davvero in ottimo stato e mi sto divertendo a vincere, quindi sono proprio soddisfatto in questo momento".

-di Riccardo Lichene