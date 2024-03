Rainbow Six: in estate un evento mondiale

Ci sarà anche Rainbow Six Siege nella Esports World Cup come nuovo titolo. Lo sparatutto tattico di Ubisoft si aggiunge a una lunga lista che comprendeva già Honor of Kings, Counter-Strike 2, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang e StarCraft II. Nel 2022 e nel 2023, la competizione saudita si è svolta con il nome di Gamers8. A Riyadh, in Arabia Saudita, alcune delle migliori squadre di Rainbow Six Siege del mondo si sono sfidate in un torneo a otto squadre con un montepremi di due milioni di dollari.