Monza, Juventus e Torino: italiane avanti nella Champions League virtuale

L’Italia sfiora l’en-plein nella eChampions League , competizione virtuale che si sta disputando a Londra su EA Sports FC 24. Monza, Juventus e Torino staccano il pass per il primo turno dei Knockout Stage . Solo la Fiorentina con Francesco “Virgil” Allocca non centra l’accesso alla fase successiva. Girone quasi proibitivo per la compagine viola, che chiude ai piedi del podio alle spalle di PSV, Manchester City e Borussia Dortmund.

Italia avanti a tutta

Biglietto in tasca per il Monza di Lucio “Hhzers” Vecchione. Il campione in carica dell’ultima eSerie A si è piazzato al terzo posto del girone B con sette punti all’attivo, gli stessi di Ajax e Atletico Madrid. La peggiore differenza reti, però, ha giocato un brutto scherzo ai brianzoli che ai playoff dovranno fare i conti con l’Olympique Lyonnais. Stessa sorte per Danilo “Danipitbull” Pinto e la sua Juventus. Il player della “Vecchia Signora” deve accontentarsi del gradino più basso del podio, alla pari di Luca “Luconegua” Guarino del Torino. Ad attendere le due squadre nel prossimo turno, rispettivamente, Lorient e Borussia Dortmund. A proposito di Lorient, anche il fresco campione di Francia Andrea “Montaxer” Montanini si è assicurato un posto tra i migliori player della eChampions League. Ad attendere l’ex Genoa e Salernitana ci sarà il Brighton. Appuntamento a sabato 18 maggio per gli incroci ad eliminazione diretta.

Le grandi assenti

Tutte le partite della competizione, intanto, saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social e Twitch di EA Sports FC e della UEFA, nonché sulle trasmissioni dei media partner della Champions League in tutto il mondo. Tra le grandi squadre assenti, Inter e Barcellona: l’accordo esclusivo con eFootball ha estromesso di diritto le due compagini. Stessa sorte per Milan e Napoli.