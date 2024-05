Champions League virtuale, scattano i playoff

C’è un’Italia che vince e domina in Champions League . Questa volta, però, il calcio reale deve farsi necessariamente da parte per lasciare spazio alla sua controparte virtuale e all’esports. Nelle scorse settimane, infatti, si sono giocati i Playoff della eChampions League, competizione ufficiale organizzata dalla UEFA che ha scelto EA Sports FC 24 come partner. Ai nastri di partenza delle Finals, che si disputeranno a Londra proprio in concomitanza con Real Madrid-Borussia Dortmund, ci saranno due player italiani: Danilo “Danipitbull” Pinto della Juventus Dsyre e Andrea “Montaxer” Montanini del Lorient, quest’ultimo fresco vincitore anche della eLigue1.

Verso le Finals

Saranno otto, intanto, le squadre che si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie: a Lorient e Juventus, si aggiungeranno Paderborn, Manchester City, PSV con due giocatori (Emre Ylmaz e Manu Bachoore), Lipsia e Cadice. Ostacolo Manchester City per la Juventus, con Danilo Pinto da una parte e Matías Bonanno dall’altra, mentre il Lorient di Andrea Montanini dovrà fare i conti con il Paderborn di Jonas “Jonny” Wirth. Le Finals si giocheranno a Londra proprio in concomitanza dell’ultimo atto della Champions League e la data cerchiata in rosso è quella di mercoledì 29 maggio. L’Italia può sognare in grande.

Come seguire la Champions League

Tutte le partite della competizione, come per le fasi precedenti, saranno trasmesse in streaming sui canali social e Twitch di EA Sports FC e della UEFA, nonché sulle trasmissioni dei media partner della Champions League in tutto il mondo. Piccola curiosità a margine: Real Madrid e Borussia Dortmund non avranno la possibilità di alzare la coppa anche nella controparte virtuale. I tedeschi sono stati eliminati agli ottavi di finale proprio dal Torino, mentre la compagine madrilena non ha una divisione ufficiale legata al mondo esports e di conseguenza non ha partecipato a nessuna fase della competizione.