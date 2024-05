La Champions League di EA Sports FC 24 al Paderborn

Le dichiarazioni

Soddisfatto Jonas Wirth al termine della competizione: “È semplicemente incredibile vincere questo trofeo – le sue parole ai nostri microfoni -, ne ho già vinti due in Germania e ora è arrivato il terzo. Sono molto soddisfatto e ora si punta all’FC Pro World Cup. Voglio quattro trofei alla fine di quest’anno, ho moltissima fiducia in me stesso. La partita è stata faticosa, ma quando sono arrivato sul 3-2 sapevo che qualcosa era cambiato, è stato un momento pivotale per me. Il mio avversario ha iniziato a perdere fiducia in sé stesso, come se intuisse che non aveva più reti da segnare. Allora sono andato alla carica e mi sono preso anche il quarto e il quinto così da cementare la mia vittoria”.

Rimpianto Juventus

A proposito di italiani, tanta sfortuna per Danilo “Danipitbull” Pinto. Il sogno del player della Juventus Dsyre si è infranto ai quarti di finale contro Matías Bonanno del Manchester City con il risultato di 5-3. Una stagione vissuta comunque con il vento in faccia per Danipitbull: una top 8 in Europa in una competizione come la Champions League e la top 4 in Italia con la eSerie A non sono traguardi che si raggiungono tutti i giorni. Resta il rammarico per non aver centrato la qualificazione all’FC Pro World Championship, ovvero il Mondiale di EA Sports FC 24.

Testa al Mondiale di EA Sports FC 24

Ai Mondiali, invece, ci sarà Andrea "Montaxer" Montanini. Decisiva la vittoria nella eLigue 1 che ha permesso al player italiano del Lorient di staccare il pass. L'epilogo in eChampions League, però, è stato amaro anche per lui. Montanini è stato eliminato al primo turno proprio dal vincitore Jonas "Jonny" Wirth del Paderborn con un netto 4-0.