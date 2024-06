Ecco i primi grandi annunci di Lucca Comics & Games 2024

In occasione del centenario pucciniano, il festival di Lucca Comics & Games si presenta come una vera e propria composizione operistica, intitolata The Butterfly Effect . Oltre ad un chiaro riferimento al capolavoro pucciniano, il titolo si riferisce al noto “Effetto Farfalla”, un corollario della Teoria del Caos che studia il modo in cui piccoli cambiamenti possono portare a grandi conseguenze.

È un tema che risuona perfettamente con lo spirito di Lucca Comics & Games, e per rappresentare visivamente i tre atti di questa Opera unica, è stato chiesto a un'icona del disegno globale, Yoshitaka Amano, di creare non una ma tre immagini, ognuna rappresentato un atto di questa opera.

Ouverture

Il primo atto, "Ouverture", segna l'inizio delle danze con la conferenza stampa del 26 giugno. Questo momento inaugurale è rappresentato dall’opera che Amano ha dedicato alla Tosca di Puccini. Un abbraccio tra due personaggi, tra la fisicità e la fantasia, che cattura tutta l’esuberante energia del festival e i mille colori del suo pubblico di butterflies.

Crescendo

A settembre, a Milano, arriverà il secondo atto del festival, che in un crescendo di notizie e annunci popolerà il suo palcoscenico dei più amati personaggi del mondo del fumetto, del fantastico e del gaming. L’immagine che accompagnerà questa seconda fase sarà dedicata alla Madama Butterfly, a evocare il crescente entusiasmo e l'anticipazione che caratterizzano il periodo che precede il festival.

Finale

L’attesa culminerà il 30 ottobre, nel terzo atto, il festival stesso, che verrà rappresentato con una terza opera del maestro Amano, questa volta legata alla sua immortale principessa Turandot, a riflettere l'apoteosi di creatività che è Lucca Comics & Games.

A cavallo tra il 2024 e il 2025, infine, Lucca Comics & Games uscirà dalle mura urbane della città e sbarcherà alla Fabbrica del Vapore di Milano con la mostra Amano Corpus Animae, dedicata proprio a Yoshitaka Amano. Questa esposizione offrirà una panoramica completa del suo lavoro, mettendo in luce la sua capacità di fondere Anime, Videogiochi e arte contemporanea in un'unica, inimitabile visione artistica. Più di 100 opere originali per raccontare la storia dell'animazione e dell'intrattenimento mondiale; le immagini epiche che hanno consacrato il “ragazzo di Shizuoka” nell’Olimpo degli Artisti contemporanei spazieranno da Tatsunoko a Final Fantasy, passando per Vogue. Dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025, “Amano Corpus Animae” sarà la prima retrospettiva per celebrare i 50 anni di carriera del Maestro.

I primi grandi annunci di Lucca Comics & Games 2024

Netflix torna a Lucca Comics & Games con un appuntamento molto atteso: Squid Game 2. Giovedì 31 ottobre il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun saranno a Lucca per incontrare i fan e per svelare a tutto il mondo alcune novità dell’attesissima seconda stagione. Il secondo capitolo di Squid Game, che resta ancora ad oggi la serie più popolare su Netflix a oltre due anni dalla sua uscita, sarà disponibile solo su Netflix entro la fine del 2024.

Il 5 maggio scorso sono partiti contemporaneamente da Milano, Berlino, Londra, Madrid e Parigi i festeggiamenti per il 25° di One Piece, in occasione del compleanno di Monkey D. Luffy, il famoso pirata dal cappello di paglia, ma sarà a Lucca il momento più importante per chiudere le celebrazioni in grande stile e con tutti i numerosi fan. Parteciperanno infatti a Lucca Comics & Games due grandi ospiti dal Giappone: Tatsuya Nagamine (regista degli ultimi anni di One Piece e precedentemente di tanti altri titoli Toei, tra cui Dragon Ball Super: Broly) e Kenji Yokoyama (animatore storico dai primi episodi a oggi).

Dall’incontro tra la fantasia di David Lance “Dave” Arneson e il pensiero sistematico di Gary Gygax, che ha portato alla pubblicazione di Dungeons & Dragons nel gennaio del 1974, sono trascorsi cinquant’anni. Il mondo del gioco è cambiato profondamente e la rivoluzione culturale della narrazione interattiva ha esercitato un'influenza decisiva sulla cultura popolare, passando dalla forma classica del gioco da tavolo fino al gioco di ruolo dal vivo, dalla diffusione del libro-game fino allo sviluppo delle piattaforme digitali dei giochi per computer e del gioco online.

Lucca Comics & Games ha deciso di dedicare non uno ma due tributi al mondo a Dungeons & Dragons, per trasformare questo anniversario in una gigantesca festa collettiva.

Per la prima volta sarà esposta la Koder Collection, con capolavori originali di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom, Todd Lockwood, in una mostra unica al mondo: “Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art”. Sarà curata da Jon Peterson, uno dei più importanti storici del gioco, autore fra l’altro di Dungeons and Dragons - Art & Arcana e della straordinaria raccolta di documenti rari The Making of Original Dungeons & Dragons 1970-1977, pubblicata recentemente da Wizards of the Coast, e da Jessica Lee Patterson, storica dell’arte che dal 2022 lavora alla catalogazione della collezione. L’amministrazione comunale di Lucca, poi, intitolerà il sotterraneo del baluardo San Paolino, in modo definitivo, a Gary Gygax e Dave Arneson, creatori di Dungeons & Dragons. Si tratta del coronamento di un percorso avviato 15 anni fa, con Larry Elmore, Tracy e Laura Hickman, che finalmente ha trovato il suo avvallo definitivo da parte della città.

A Lucca, infine, sarà presente Jeremy Crawford, lead rules designer di Dungeons & Dragons e lead designer del nuovo 2024 Player's Handbook.

I videogiochi sulle mura di Lucca nel 2024

Larian Studios apre le porte dei Reami Dimenticati di Baldur’s Gate III tra le mura di Lucca. Gioco dell’anno agli ultimi The Game Awards, osannato da entusiastiche recensioni a livello globale e in grado di superare 10 milioni di copie vendute in meno di un anno, Baldur’s Gate III di Larian Studios ha ridefinito i canoni del gioco di ruolo moderno. Lucca Comics & Games è lieta di accogliere alcune delle principali menti creative dietro questo incredibile successo. Jason Latino, cinematic director, Joachim Vleminckx, art director, e Borislav Slavov, music composer, ospiti del festival, condivideranno con il popolo di Lucca retroscena, curiosità e approfondimenti sulla nascita e lo sviluppo di uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni.

Tetris celebrerà a Lucca Comics & Games il suo 40esimo anniversario con la partecipazione del creatore e del gioco e del co-fondatore della The Tetris Company. Nel 1984, Alexey L. Pajitnov, programmatore all'Accademia delle Scienze di Mosca e grande amante dei puzzle game, presentò al mondo quello che sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno universale: Tetris. Uno dei videogiochi più iconici e amati di tutti i tempi, con centinaia di milioni di copie vendute su oltre 50 piattaforme, Tetris continua ad appassionare fan di tutte le età in tutto il mondo. Alexey L. Pajitnov, creatore di Tetris, e Henk B. Rogers, co-fondatore della The Tetris Company, parleranno della storia del gioco, del suo impatto nella cultura pop e condivideranno con i partecipanti di Lucca Comics & Games i propri pensieri sulla direzione che il brand sta prendendo.

Tornano i Piccoli Brividi a Lucca Comics

Nato come autore di romanzi comici, sotto lo pseudonimo di Jovial Bob Stine (il suo primo romanzo si intitola How to Be Funny, 1978), Robert Lawrence Stine è oggi sinonimo di “brividi”. L’autore della conclamata serie di romanzi per ragazze e ragazzi Piccoli Brividi, arriva per la prima volta in Italia per incontrare i suoi fan, dai giovani lettori fino ai più scafati che con le sue serie sono cresciuti. Passando attraverso i media, dalle serie tv (l’ultima uscita nel 2023) al gioco in scatola (1995) fino ai film (2015 e 2018), la prolifica saga horror ha cresciuto (e spaventato!) intere generazioni di appassionati. R.L. Stine, però, non è solo l’autore horror per ragazze e ragazzi più letto, ma ha anche scritto libri come Advanced Dungeons And Dragons Storybook. The Forest Of Enchantment e G.I. Joe: Find Your Fate.

I maestri da oriente a Lucca Comics & Games

Anche in questa edizione Lucca Comics & Games è pronta ad accogliere il mondo del manga, in tutte le sue declinazioni. Nell’Atto I che dà il via alla Road to Lucca, sono stati annunciati i primi quattro grandi maestri che saranno presenti nei giorni del festival.

I suoi disegni nitidi e il suo stile unico gli hanno fatto guadagnare il sostegno di molti fan, e con SEX - una storia d’amore e vendetta che si muove sullo sfondo di un’Okinawa segnata dall’occupazione militare americana - ha visto la consacrazione del suo talento. Grazie alla collaborazione con saldaPress, che pubblica in Italia le sue opere, Atsushi Kamijo sarà tra i protagonisti di Lucca Comics & Games. Nato a Tokio nel 1963, ha debuttato nel 1983 con la pubblicazione di Mob Hunter in Shonen Sunday Special Issue. To-y è stato serializzato in Weekly Shonen Sunday dal 1985. Tra le sue opere più rappresentative anche Aka x Kuro e 8-Eight-. Nel settembre 2024 si terrà una mostra allo Yayoi Art Museum di Tokyo per commemorare il 40° anniversario della sua attività.

Noto al grande pubblico per dedicare da vent’anni la sua carriera a trasporre in manga le opere di H.P. Lovecraft, Lucca Comics & Games è pronta ad accogliere - grazie alla collaborazione con J-Ppo Manga - Gou Tanabe, uno dei più grandi interpreti visivi degli universi orrorifici del celebre autore americano. Nato a Tokyo nel 1975, Tanabe ha ricevuto il premio speciale della giuria agli Afternoon Shikisho nel 2001 e una menzione d’onore agli Enterbrain Entertainment Awards nel 2002. Il suo lavoro, noto per l’altissima qualità, gli ha valso diversi riconoscimenti internazionali, tra cui numerose nomination al Festival del fumetto di Angoulême. L’editore milanese ha portato in Italia numerose sue magistrali interpretazioni, tra le quali La Maschera di Innsmouth, candidato al Premio Eisner 2024.

Un ragazzo con un grande sogno, sfide culinarie, gustose ricette e una scuola di cucina d’elite: sono questi gli ingredienti del manga Food Wars! che in Giappone è stato adattato in vari media, tra cui una serie tv anime, una serie di videogiochi e novel, incontrando i favori di un pubblico sempre più ampio di appassionati. Dal 2024 è pubblicato in Italia da Panini Comics e, grazie alla collaborazione con l’editore modenese, gli autori Yuto Tsukuda e Shun Saeki sono pronti a incontrare a Lucca i loro fan (e a scoprire il meglio della cucina italiana).