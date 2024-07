Valorant: a Berlino il Red Bull Home Ground 2024

Il Red Bull Home Ground , il torneo invitational di Valorant , sta per tornare con otto delle migliori squadre al mondo che sono pronte a darsi battaglia per essere incoronate Campioni dell'off-season 2024 . Dal 20 al 23 novembre si svolgeranno quattro giorni di intense competizioni, mentre l'evento ufficiale di fine stagione arriverà a Berlino, in Germania, e sarà trasmesso in live streaming ai fan di tutto il mondo, mostrando alcuni degli incontri più emozionanti.

Il Red Bull Home Ground V vedrà otto dei migliori team della scena attuale, tra cui i vincitori dello scorso anno e i due volte vincitori del VCT, Fnatic, nonché i Karmine Corp che saranno lì per mostrare il loro calibro e perché hanno eccelso al VCT EMEA. Ci saranno anche i tedeschi Fokus che si esibiranno in casa, proprio nel cuore di Berlino.

Con solo otto posti disponibili per la finale mondiale, gli altri cinque posti saranno determinati dai vincitori delle qualificazioni per Stati Uniti, APAC ed EMEA, nonché dalle due migliori squadre della fase di play-in. Gli eventi di qualificazione nazionali sono aperti a tutti negli Stati Uniti e in Canada, Giappone, Paesi Bassi, Germania, Turchia, Belgio e Cile, offrendo ai giocatori di tutto il mondo la possibilità di guadagnarsi un posto per affrontare i migliori del mondo sul palco principale.

Saranno disponibili oltre 2.500 biglietti per i fan desiderosi di vivere l'emozione in prima persona presso l'iconica Arena di Berlino, un luogo rinomato per ospitare concerti leggendari di artisti come David Bowie e gli U2. Costruita nel 1927, l'Arena di Berlino offre uno scenario storico e adatto per questo torneo ad alto rischio. I biglietti possono essere acquistati tramite qui.

All'ultimo Red Bull Home Ground, i fan hanno assistito a uno scontro elettrizzante quando i Fnatic sono emersi vittoriosi, aggiudicandosi il titolo mondiale vincendo 13-5 nella mappa finale contro Cloud9. Durante tutto il torneo, la Sumo Arena Ryogoku Kokugikan in Giappone si è riempita di fan entusiasti e la competizione ha messo in mostra abilità senza precedenti, giocate mozzafiato e momenti indimenticabili, consolidando la reputazione dell'evento come appuntamento principale nel calendario competitivo di VALORANT.

Il Red Bull Home Ground, giunto alla sua quinta edizione, continua a essere un torneo fondamentale per le squadre professionistiche che cercano di competere contro la concorrenza e per i fan pronti ad assistere ad emozionanti incontri.