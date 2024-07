Torna il Red Bull League of Its Own e i T1 sono in prima linea

La Red Bull League of Its Own , lo showcase unico di League of Legends, tornerà nel 2024 con il leggendario team dei T1 che già mira a replicare la propria prestazione dominante all'evento del 2023. Quest'anno, la Red Bull League si dirigerà a Parigi, in Francia, il 15 dicembre, mettendo l'una contro l'altra squadre di livello mondiale provenienti da tutta Europa e promettendo ai fan un evento di esports ricco di azione e sorprese. L'edizione del 2023 ha visto il T1 sconfiggere le leggendarie squadre Karmine Corp, Team Heretics, NNO Old, BIG ed Eintracht Spandau, per poi cadere solo contro il G2 nello scontro finale al Velodrom di Berlino.

Quest'anno, i fan potranno aspettarsi un gameplay ancora più esaltante, apparizioni di ospiti speciali e incontri che i fan di LoL non vedranno da nessun'altra parte: restate sintonizzati per ulteriori rivelazioni e sorprese in arrivo. La Red Bull League of Its Own si terrà anche quest'anno su League of Legends con un evento su invito all'Accor Arena, rinomata per ospitare artisti del calibro di Madonna, e My Chemical Romance, nonché le finali mondiali di League of Legends nel 2019. Il 15 dicembre, sei squadre d'élite si sfideranno in un emozionante torneo di una giornata pensato per sorprendere e deliziare i fan.

Attualmente, i leggendari team Karmine Corp e T1 sono i primi partecipanti confermati, con altri team che verranno annunciati presto. Fedele al suo nome, l'evento introdurrà abbinamenti inaspettati e cambiamenti di regole innovativi, garantendo che non ci siano due partite uguali e che il risultato rimanga imprevedibile e sorprendente fino alla fine. L'evento sarà trasmesso in diretta dall'Accor Arena su Twitch e YouTube e tramite co-streamer che verranno presto rivelati.