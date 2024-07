Macko e Dsyre dominatori d’Italia

La doppia finale dal vivo organizzata da Pg Esports al Parco Center di Milano ha sentenziato il dominio assoluto di Macko e Dsyre, rispettivamente su League of Legends e Valorant, a conferma della potenza di queste due organizzazioni nella scena competitiva italiana. Un doppio 3-0, arrivato a conclusione di una stagione per entrambe da protagonismo assoluto, con i Dsyre che possono vantarsi di essere arrivati in finale anche su Lol e di essere stata l’unica squadra ad aver battuto i Macko in questo Summer Split appena concluso, anche se non nella serie che contava più di tutte.

Macko, ritorno alla vittoria

Dopo aver perso al primo turno playoff, i Macko si sono ripresentati nella finale di Milano nuovamente contro i Dsyre. La sconfitta nel match precedente era arrivata al quinto game grazie a ottime prestazioni dei Dsyre ma, al tempo stesso, a causa di un approccio non proprio pulito degli stessi Macko. La squadra guidata da Click questa volta è arrivata preparata in modo puntuale e preciso, conquistando in modo pulito il primo e il secondo game della serie, prima di vincere in rimonta il terzo e decisivo che ha permesso ai Macko di laurearsi ancora campioni italiani. Per l’organizzazione con base a Monopoli si tratta della sesta vittoria italiana su League of Legends, mai nessuno come loro finora.

Tripla Dsyre

I Dsyre si sono però potuti rifare il giorno dopo, il 26 luglio, nella finale italiana di Valorant infliggendo loro stessi un secco 3-0 agli avversari di turno, rappresentati ancora una volta dai Novo Esports. I Dsyre arrivavano a questa finale dopo aver ottenuto nel corso dell’intera stagione 28 vittorie su 28 partite disputate nelle regular season dei due split e dopo aver vinto tutte le serie playoff disputate, inclusa la finale dello Split 1 ancora contro i Novo Esports. La musica non è cambiata nemmeno nella finale dal vivo giocata a Milano: i Novo sono riusciti a resistere solo nella prima mappa, cedendo poi via via terreno nelle due successive che hanno permesso ai Dsyre di chiudere 3-0. La vittoria dello Split 2, terzo trofeo italiano consecutivo per i Dsyre, consente ai Dsyre di qualificarsi alla fase finale dell’Ascension, torneo continentale che permetterà loro di lottare per un posto nel Vct Emea 2025. Per i Dsyre significa anche l’accesso di diritto alla Spain: Rising, la competizione spagnola a cui dal 2025 parteciperanno anche le squadre italiane e portoghesi.

Dominio G2 Esports

Parlando di protagonisti assoluti, il weekend scorso si è chiuso con la terza vittoria stagionale dei G2 Esports nell’Europa di League of Legends. Contro dei Fnatic dati per favoriti, i G2 di Caps hanno ribaltato i pronostici nonostante siano partiti in svantaggio economico in ogni singolo game della serie. Un 3-0 che suona decisamente pesante per gli avversari ma che certifica ancora una volta quanto i G2 siano determinanti e determinanti nelle partite decisive: terzo trofeo stagionale su tre, in attesa delle Lec Finals, sesto su sette disputati nel biennio 2023-2024. Per i G2 la vittoria di ieri ha anche un altro importante risvolto: sono la prima squadra europea qualificata al mondiale di League of Legends che si giocherà proprio nel Vecchio Continente. Con le, poche, speranze di vittoria affidate proprio ai G2.