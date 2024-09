A Lucca la finale del Cosplay Grand Tour

Il Cosplay Grand Tour è arrivato quasi a conclusione. Dopo le tappe di Napoli Comicon, Falcomics, Enta Comics e Riminicomix, l’evento itinerante dedicato la mondo del cosplay e targato Riot Games arriva finalmente alla finale tanto attesa. A ospitare il gran finale e a decretare il vincitore sarà la manifestazione Lucca Comics & Games a novembre. Sarà infatti nell’ultima giornata della 58esima edizione del festival dedicato a gioco, fumetto, cinema e videogioco più famoso d’Europa che si svolgerà la finalissima del tour che ha accompagnato i cosplayer e i fan dei personaggi Riot Games attraverso diverse tappe in tutta Italia fin dallo scorso aprile.

Da Rimini a Lucca

Nell’ultima tappa prima della finale decine di cosplayer si sono dati figurativamente battaglia nei panni di alcuni dei più amati personaggi di Anima Squad, il tema di questa tappa del tour. Anche stavolta il compito della giuria è stato arduo e non privo di difficoltà, ma dopo complicate e combattute selezioni i vincitori sono finalmente stati eletti:

Miglior Interpretazione |rei.captain, con Ezreal

Miglior Armor/Prop | lisanti.sara, con Jinx

Miglior Sartoriale | vibing_laura, con Syndra

Premio Community | akuma.s_cosplay, con Braum

Miglior costume assoluto (e qualificato per la finalissima) kikyo_nightrey, con Samira

Manca ormai un solo appuntamento per eleggere il miglior cosplayer italiano a tema Riot Games, e la ‘Strada verso la finale’ sarà lastricata da vari importanti appuntamenti, primo tra questi la live stream inaugurale sui canali Riot, che proporrà un dettagliato recap delle tappe precedenti, oltre a presentare i 4 finalisti qualificati per le finali di Lucca Comics & Games e i loro costumi a tema Arcane - la serie televisiva ispirata a League of Legends, di cui si attende con ansia l’arrivo della seconda stagione. Appuntamento con la diretta questa sera, 11 settembre, alle ore 21:00 su RiotGamesIT.

La finale

La gran finale si svolgerà dal vivo durante l’ultimo giorno di Lucca Comics & Games 2024, domenica 3 novembre a partire dalle 11:00, in una location che verrà svelata prossimamente. A contendersi la vittoria:

Giulia Lantieri, vincitrice di Riminicomix, che porterà Jinx

Giulia Tantarelli, vincitrice di FalComics, che porterà Caitlyn

Elisa Fioravanti, vincitrice di Napoli COMICON, che porterà Sevika

Michele Paulucci, vincitore di Etna Comics, che porterà Jayce

Anche la tappa di Lucca Comics & Games sarà aperta a tutti. Infatti, prima della finalissima, anche a Lucca si svolgerà la competizione per eleggere i migliori cosplayer nelle categorie già presenti nelle precedenti tappe, quindi miglior Interpretazione, miglior Armor/Prop, miglior Sartoriale, Premio Community e miglior Costume Assoluto, vincitori che poi riceveranno premi speciali da parte di Riot Games.

A presentare l’ultimo appuntamento del Cosplay Grand Tour sarà ancora una volta la cosplayer professionista Icon Stitch, con la partecipazione straordinaria di uno dei cosplayer italiani più importanti e famosi a livello internazionale, Taryn, e il supporto a livello coordinativo dal team di CLIC - Community of League of Legends Italian Cosplayers. L’ultima giuria dell’anno sarà composta da tre cosplayer d’eccezione: ellie.amber, makieraclea e misskuruta.