Lucca Comics e i videogiochi: il ritorno del 2024

Si comincia con Capcom che ha annunciato che Monster Hunter Wilds sarà protagonista della prossima edizione di Lucca Comics & Games, dove sarà giocabile per la prima volta in esclusiva italiana. La nuova evoluzione della pluripremiata serie Monster Hunter - in uscita in contemporanea mondiale nel 2025 invaderà la Casermetta San Regolo durante il periodo di Lucca Comics & Games con postazioni di gioco che permetteranno ai fan di cacciare in due quest imperdibili, in singleplayer e in multiplayer. Bandai Namco non mancherà a Lucca Comics & Games con un grande ritorno alla Palestra Ducale Maria Luisa (sede dell’edizione 2023): Bandai Namco porterà per la prima volta in Italia e in anteprima Little Nightmares III (in uscita nel 2025), dando così la possibilità ai fan di provarlo con mano. Uscito da pochi giorni, l’altra grande area sarà dedicata a Dragon Ball: Sparking! Zero, che segna il ritorno della seria Budokai Tenkaichi dopo oltre 15 anni.

Riecco il Riot Stadium

Riot Games ritorna anche per l’edizione 2024 in quello che ormai è il nuovo quartier generale italiano della sua community: il Riot Stadium in collaborazione con PG Esport. Fortiche Productions, studio di animazione dietro all’incredibile successo della serie Arcane, ha in serbo una graditissima sorpresa: Martial Andrè, Animation Supervisor dello studio francese, sarà presente a Lucca Comics & Games in occasione dell’imminente uscita di Arcane: Stagione 2. Numerose le attività previste, a partire dalle finali del Torneo Console di Valorant Italia-vs-Spagna, che metteranno di fronte i migliori talenti dello sparatutto tattico Riot da poco arrivato su Console per decretare i vincitori di questa accesa sfida. Come sempre Lucca Comics & Games per Riot vuol dire anche Worlds di League of Legends. Sabato 2 novembre a partire dalle 15:00 si partirà infatti con i Watch Party ufficiali per le finali del torneo Esportivo più atteso dell’anno. Imperdibile, infine, l’appuntamento con la finalissima del Cosplay Grand Tour by Riot Games, competizione che per tutto l’anno ha accompagnato i fan in giro per l’Italia alla ricerca del miglior cosplayer italiano.

Protagonista anche il gioco dell'anno

Gioco dell’anno agli ultimi The Game Awards, osannato da entusiastiche recensioni a livello globale e in grado di superare 10 milioni di copie vendute in meno di un anno, Baldur’s Gate III di Larian Studios ha ridefinito i canoni del gioco di ruolo moderno. Lucca Comics & Games è lieta di accogliere alcune delle principali menti creative dietro questo incredibile successo. Jason Latino, cinematic director, Joachim Vleminckx, art director, e Borislav Slavov, music composer, ospiti del festival, condivideranno con il popolo di Lucca retroscena, curiosità e approfondimenti sulla nascita e lo sviluppo di uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni.