Un'altra edizione da record per la Milan Games Week

Milan Games Week & Cartoomics 2024, l'evento dedicato al mondo dei videogiochi, fumetti, giochi, collezionabili, cinema, musica e cultura pop, prodotto e organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, non ha solo confermato le aspettative, ma è riuscito a superare i numeri dello scorso anno: tutte le tre giornate hanno, infatti, visto un incremento di pubblico, con note particolarmente positive per il venerdì e la domenica, e il sold out in prevendita del sabato, per un totale di oltre 125 mila visitatori. L’edizione del prossimo anno è all’orizzonte, tanto che le date di Milan Games Week & Cartoomics 2025 sono già state definite: l’appuntamento è dal 28 al 30 novembre, nell’ormai consolidata cornice di Fiera Milano (Rho).

Un’edizione, quella appena conclusa, che si è sviluppata lungo le 10 aree tematiche studiate appositamente per permettere a tutti i visitatori di dare sfogo alle proprie passioni, in uno spazio complessivo diviso tra padiglioni, cinema e area espositiva esterna. Chi ha preso parte a Milan Games Week & Cartoomics 2024 ha incontrato da vicino grandi ospiti internazionali, assoluti protagonisti nell’universo del gaming, come il leggendario game-director Shinji Mikami o gli amatissimi Neil Newbon e Devora Wilde letteralmente sommersi di passione dai fan. E ancora gli straordinari talenti del mondo dei comics e dei manga: Jason Aaron, Pepe Larraz, Hiroyuki Et?, Auri Hirao, Bartosz Sztybor, Martin Simmonds affiancati da alcuni tra i più celebri artisti italiani la cui fama è ormai globale come Simone Di Meo, Valerio Schiti, Corrado Mastantuono, Giacomo Bevilacqua, Dado, Fraffrog, Sio, Mirka Andolfo, Federica Di Meo, e molti altri, tutti protagonisti di panel, masterclass e showcase che hanno animato un weekend intensissimo.

Tanto spazio anche all'esports: la prima giornata di MGWCMX, sul Central Stage, ha visto “Il Torneo dei Campioni”, la finalissima della isybank University Master organizzata da 2WATCH. Quattro sfidanti, 2 per Clash Royale e 2 per Rocket League, si sono sfidati in due finali per aggiudicarsi premi finalizzati alla formazione universitaria. Lo stesso giorno si è svolto l’ultimo round della MotoGP eSports World Championship Global Series. Durante l’evento 11 piloti si sono sfidati nelle ultime 3 gare del campionato per decidere il MotoGP eSport World Champion del 2024. Sabato si sono tenuti, invece, due imperdibili appuntamenti a tema Fortnite. Il primo è stato il 4Sided Air Action Vigorsol, il primo torneo di Fortnite su mappe creative. A seguire, dopo il successo della passata edizione, è tornata in pompa magna la Gillette Bomber Cup. Anche le trottole competitive Beyblade hanno incoronato un nuovo campione italiano facendo il pieno di pubblico.

I visitatori hanno riempito i padiglioni di Milan Games Week & Cartoomics anche per incontrare i più amati creator e streamer e per immergersi in eventi musicali con Radio 105 e gli show di The Kolors e Coma_Cose e con DNSTY Urban Show che ha portato sul Central Stage artisti del calibro di Ensi e Nerone, Lele Blade, Vegas Jones, Chakra, Diss Gacha, Bello Figo, Astro, DrefGold e Capo Plaza accompagnati dai dj-set di Verano, Greg Willen, Andry The Hitmaker, per un grande spettacolo di cultura urban in Italia. Visto il successo e il sempre più crescente interesse, Milan Games Week & Cartoomics 2024 dà già l'appuntamento per il prossimo anno: dal 28 al 30 novembre 2025 tutti a Fiera Milano (Rho).