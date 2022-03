eSerie A, Milan unica grande in corsa

La eSerie A comincia ad entrare nella sua fase più calda. Dopo Group Stage e Playoff, la concorrenza si fa sempre più agguerrita e la seconda fase è servita per una prima scrematura all’interno del tabellone. Il sorteggio, intanto, ci ha consegnato tutti gli accoppiamenti per le Final Eight della eSerie A Tim. La Sampdoria affronterà il Venezia, mentre il Torino dovrà vedersela contro l’Empoli. Salernitana all’ostacolo Fiorentina Esports. Per il Milan, occhio alla sfida contro il Sassuolo.