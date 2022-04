eSerie A: Carburatore76 del Milan è il miglior esordiente

Il Milan sta investendo tempo, risorse e talento nelle nuove generazioni di appassionati del pallone. Dal suo palinsesto di programmi in diretta streaming su Twitch ad AQM, il suo team esports in collaborazione con Qlash, l'attenzione per i giovani è un pilastro del futuro del team. A dimostrazione dell'impegno del club, il loro player di FIFA più giovane, Nicolò "Carburatore76" Poggi (16 anni), arrivato dalla fase Draft della eSerie A 2021/22, ha appena vinto il titolo di esordiente (rookie) dell'anno proprio della eSerie A. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare la sua storia, il suo trionfo e le sue speranze per il futuro.