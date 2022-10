Exeed, novità in vista per Fifa 23

Le novità di Exeed

In coppia con Daniele "Danipitbull" Pinto, infatti, ha trascinato la eNazionale in top 4 dei Mondiali di Fifa 22 andati in scena a Copenaghen. La sua abilità nel gestire i tempi di gioco e l’imprevedibilità negli ultimi metri lo rendono un giocatore letale. Dopo un’annata vissuta col vento in faccia, Obrun cercherà di confermarsi anche su Fifa 23. Le novità, però, non finiscono qui. Perché con un annuncio condiviso su YouTube, Exeed ha rinfoltito il proprio roster con Francesco Allocca. Classe 2004, “Virgil” è una delle stelle emergenti. Nella sua prima carriera da professionista è riuscito a portare a casa entusiasmanti risultati, come il secondo posto alla FGS #3 e la Top 8 alla seconda edizione della eSerieA Tim.

Conferme importanti

Nello “Hollywood285” Nigro e Matteo “RiberaRibell” Ribera, invece, continueranno a ricoprire rispettivamente i ruoli di coach e team manager. Nigro, ex giocatore professionista e content creator di Fifa, è anche l’allenatore della eNazionale. Ribera, classe 1996, è uno dei riferimenti del movimento esports italiano. Nella sua carriera ha raggiunto ottimi risultati, tra cui la 38esima posizione mondiale in Fifa 18 e la 52esima in Fifa 20. Difesa e gestione lucida del pallone sono i suoi punti forti, da anni si dedica intensamente allo streaming e alla creazione di contenuti su Twitch e Youtube.