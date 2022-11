eSerie A Roadshow, alla Mgw il secondo atto

La caccia è nuovamente aperta. La eSerie A Tim torna sotto i riflettori. Nell’ultima edizione, giocata su Fifa 22, il tricolore è andato a Francesco “Obrun” Tagliafierro e al Torino. Come spesso accade nel calcio reale, i progetti e le ambizioni cambiano. Il campione in carica, infatti, non vestirà più la maglia granata. È la neopromossa Lecce , grazie ad un accordo con Exeed, ad essersi assicurata le sue prestazioni. Il countdown per l’inizio della competizione, intanto, è già partito e nella cornice della Milan Games Week è andato in scena il secondo Road Show della eSerie A.

eSerie A alla Milan Games Week

Nei tre giorni della fiera milanese, dopo l’evento inaugurale alla Dacia Arena di Udine, i padroni di casa Elena “Hevnokat” Coriale e Marco “Dr Whi7es” Bianchi hanno presentato le prime novità del campionato virtuale che si disputerà su Fifa 23. A partire dalle squadre neopromosse. Ai nastri di partenza della prossima eSerie A, infatti, oltre al Lecce ci saranno anche Monza e Cremonese. “Per me e per la Cremonese – le parole di Lorenzo “Jollyroger” Mina - sarà la prima volta nella eSerie A. La competizione riesce a dare spazio anche ai nuovi talenti. È sicuramente un ottimo trampolino di lancio per noi giovani emergenti, ma allo stesso tempo un palcoscenico molto importante. Per questo motivo c’è tanta voglia di ben figurare”.

Le prossime tappe

La macchina organizzativa della eSerie A è già in movimento. Novembre ha segnato l’inizio degli Online Qualifier. Una finestra che andrà avanti fino a dicembre e servirà agli appassionati del genere di provare a conquistare un posto per il Draft di gennaio ed essere eventualmente selezionati da uno dei club partecipanti. Sempre a gennaio tutte le squadre partecipanti scenderanno in campo per la Ea Sports eSupercup, altra grande novità di questa stagione.