eSerie A, la Sampdoria annuncia un nuovo player

Comincia a prendere forma la prossima eSerie A . La terza edizione della competizione virtuale ufficiale della Lega A si prepara ad alzare definitivamente l’asticella. Nelle scorse settimane ci sono stati gli annunci di Lecce, che grazie ad un partner con Exeed potrà fare affidamento sul campione in carica Francesco “Obrun” Tagliafierro, e Sassuolo. A prendersi definitivamente la scena, però, ci ha pensato la Juventus con un annuncio in grande stile e un roster altamente competitivo. Grazie alla collaborazione con Dsyre , infatti, i bianconeri si sono assicurati due grandissimi player: Fabio Denuzzo e Danilo “Danipitbull” Pinto , già campione con il Benevento nella prima edizione della eSerie A.

FabioRabi pronto a prendersi la Sampdoria

Novità, intanto, anche in casa Sampdoria. Il rapporto di collaborazione tra Betclic Apogee e Nest ha permesso ai blucerchiati di ingaggiare in prestito Fabio “FabioRabi01” Rabindo. Il team doriano avrà a disposizione un player giovane, ma allo stesso tempo già rodato. Reduce dalle esperienze con Hexon Esports e UT7 Esports, Rabindo ha ottenuto un posizionamento 1-32 alla Fgs 22 Team of the Year Cup, un 13-16 alla Fgs 22 Team of the Season Cup e un 17-32 alle Fifa 22 Global Series – Qualifier 4 East.

Il progetto Betclic Apogee

Betclic Apogee, dunque, avrà un altro giocatore all’interno della eSerie A. Dopo Karim “Karimisbak” Rmaiti passato all’Hellas Verona, Fabio Rabindo sarà protagonista con la maglia della Sampdoria. Un progetto, quello di Betclic Apogee, sbarcato in Italia e in Polonia dopo essersi radicato in Portogallo. L’obiettivo è quello di consolidarsi tra i club di spicco della sfera competitiva di Fifa.