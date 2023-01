eSerie A Tim, si alza il sipario sulla nuova stagione

Le protagoniste

Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lecce, Monza, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino e Udinese. Queste le 14 squadre che saranno ai nastri di partenza. All’appello mancano solo le sei compagini, che hanno stretto un rapporto di collaborazione esclusivo con Konami ed eFootball e quindi non potranno partecipare alla competizione targata Ea Sports. Si tratta di Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta e Napoli.

Cos'è il Draft

Il Draft & Media Day organizzato da Lega Serie A, intanto, ha sancito ufficialmente il primo passo (dopo le qualificazioni online, ndr) verso l’inizio della nuova stagione della eSerie A. Nella giornata di ieri, 10 gennaio, negli studi milanesi di Infront (la competizione infatti è realizzata dalla Lega serie A proprio in collaborazione con Infront Italy e con il tournament organizer PG Esports) le squadre partecipanti hanno completato gli organici. Un po’ come succede per il Draft Nba.

Juventus in prima pagina

I riflettori, neanche a dirlo, erano tutti puntati sulla Juventus. La compagine torinese è infatti all’esordio assoluto nella competizione di Fifa dopo l’esperienza con eFootball nella prima edizione (la prima edizione della eSerie A, infatti, si giocò sia su Fifa che su eFootball, Ndr). I bianconeri prenderanno parte alla prossima eSerie A insieme all’organizzazione esports Dsyre, una delle realtà più importanti del panorama nazionale che nell’ultimo anno ha avuto una crescita esponenziale. Non solo a livello mediatico, ma anche sotto il profilo competitivo con le vittorie arrivate su Valorant e League of Legends. A vestire la maglia della Juventus saranno Fabio Denuzzo e Danilo “Danipitbull” Pinto, già campione con il Benevento nella prima edizione della eSerie A. A loro si affiancherà Daniele “Dagnolf” Tealdi in qualità di coach e Sami “S4m” Sbaa, quest’ultimo proveniente proprio dal Draft.

Lecce favorito

Tra le neopromosse, invece, spicca il Lecce. I giallorossi pugliesi grazie ad un rapporto di collaborazione con Exeed si sono assicurati le prestazioni del campione in carica: Francesco Pio “Obrun” Tagliafierro, protagonista assoluto nell’ultima eSerie A vestendo la maglia del Torino, e trionfando in finale contro il Venezia. Obrun non ha nessuna intenzione di abdicare e i risultati, anche in campo internazionale, hanno consolidato le sue ambizioni. Ha saputo essere protagonista anche con la eNazionale, centrando due top 4 sia nella modalità 2v2 che 1v1 nel corso dell’ultima Fifae Nation Cup. La sua abilità nel gestire i tempi di gioco e l’imprevedibilità negli ultimi metri lo rendono un giocatore letale. Dopo un’annata vissuta col vento in faccia, cercherà di confermarsi anche su Fifa 23 con il Lecce e in questa avventura sarà affiancato da Nello “Hollywood285” Nigro nelle vesti di coach e Federico “Belos-Fazio” Feleppa, pescato dal Draft. “Confermarsi è sempre difficile - le sue parole nel corso della presentazione -, ma sono convinto di poter fare bene. Non sento il peso di essere il campione in carica. Il livello della competizione, tuttavia, si è alzato vertiginosamente”.

Subito la eSuperCup

Le novità, però, non finiscono qui. Perché la stagione entra subito nel vivo oggi, 11 gennaio, con la Ea Sports eSuperCup. Questa grande novità, oltre a rodare i meccanismi delle squadre, vedrà tutti i team affrontarsi in un torneo a eliminazione diretta. Saranno 12 le compagini che scatteranno dal primo turno, mentre Torino e Salernitana scenderanno in campo a partire dai quarti di finale, in virtù del piazzamento in classifica al termine della scorsa stagione della eSerie A Tim. I match, che si svolgeranno tutto nel corso della giornata odierna, saranno tutti in gara secca, tranne la Finale che prevede andata e ritorno.