eSerie A, un avvio col botto per la Salernitana

La eSerie A 2023 è partita col botto. Le partite del girone A, in campo ieri pomeriggio, hanno dato ufficialmente il via alla nuova stagione del principale campionato di calcio virtuale italiano. Due soli pareggi, del Monza, rispettivamente contro Salernitana e Sassuolo, mentre spiccano le prestazioni di Salernitana (7 punti in 3 gare) e Fiorentina (6 punti in 3 gare), che guidano la classifica dopo la prima giornata.

Oggi in campo

Le stesse squadre saranno nuovamente “in campo” oggi (a partire dalle 15, in diretta sul canale Twitch ufficiale della e_SerieA), mentre per vedere all’opera i team del girone B (Torino, Udinese, Spezia, Lecce, Juventus, Empoli e Cremonese) occorrerà attendere la metà di febbraio. Ricordiamo che Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta e Napoli non sono iscritte a questa eSerie A 2023 per via del loro accordo esclusivo con Konami (eFootball).

Prime impressioni

I primi scontri confermano comunque i pronostici della vigilia, con i team esports di Monza e Hellas Verona che sulla carta partivano favoriti nella regular season, e che dopo le prime partite si trovano lì, a un passo dalla vetta: secondo il Verona (6 punti), in coabitazione con i Viola, quarto il Monza (5 punti). D’altronde i nomi che rappresentano i colori biancorossi lombardi e gialloblù veneti sono da tempo tra le eccellenze del panorama competitivo di Fifa 23. A partire proprio dai talenti di Lucio “Hhezers” Vecchione e Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti che già a inizio stagione hanno saputo imporsi sul dream team juventino, sottraendogli il primo trofeo stagionale, la eSuperCup. Ma anche l’Hellas Verona, con il top player Karim “Karimisbak” Rmaiti, punta al tricolore. Dopo la finale persa nella scorsa eSerie A, l’obiettivo di Karim è quello di provare a spostare più in alto l’asticella delle ambizioni. Occhio però a questa Salernitana, in testa alla classifica dopo la prima giornata di gare, che provano a puntare sul fattore esperienza con Emilio Di Gianni, in coppia con Andrea “Montaxer” Montanini.

Il programma del prossimo turno

Stasera, dunque, si torna in campo con Bologna – Fiorentina, Verona – Monza, Salernitana – Sassuolo, Verona – Sampdoria, Fiorentina – Monza, Sassuolo – Bologna, Monza – Sampdoria, Verona – Salernitana, Sampdoria – Bologna, Fiorentina – Salernitana e Sampdoria – Sassuolo. Per i team del girone B occorre attendere la prossima due giorni, fissata tra 14 e 15 febbraio.

In attesa di Lecce e Juventus

Proprio la seconda giornata è attesa per sondare il valore dei grandi favoriti di questa edizione del torneo. Da una parte la Juventus, che con Fabio Denuzzo e Daniele “Danipitbull” Pinto parte con l’obiettivo di portare a casa il primo scudetto virtuale. Con le stesse ambizioni dei bianconeri. Tuttavia, troviamo il Lecce, che schiera il campione in carica Francesco “Obrun” Tagliafierro, il quale si propone ancora come il giocatore da battere dopo il tricolore portato a casa nell’ultima edizione della eSerie A. E già dopo le prime gare possiamo starne certi, tra conferme e risultati a sorpresa lo spettacolo è assicurato.