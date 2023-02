eSerie A: Fiorentina al comando, delude il Monza

Fiorentina in alto, Monza a vuoto

Sei punti, dunque, al cospetto delle cosiddette big del girone A, che deludono le attese di inizio stagione. Il Monza chiude la seconda giornata con un punto in quattro partite. In chiaroscuro anche la Salernitana. Dopo i 7 punti raccolti nella prima giornata, i granata mandano al tappeto il Sassuolo con un rotondo 6-1, ma impattano al cospetto dell’Hellas Verona (1-1) e successivamente cedono il passo alla Fiorentina per 2-0. I viola, invece, confermano le buone impressioni del martedì. Tutto facile per Marco “Marcothefirst” Spena, che rifila un sonoro 4-1 al Bologna, mentre Alessio “Aledegi6” De Girolamo deve accontentarsi di un buon punto contro il Monza per 2-2. Nell’ultimo incrocio di giornata, però, la Fiorentina supera la Salernitana 2-0 e si guadagna la vetta della classifica a quota 13 punti.

Lecce e Juventus in attesa dell’esordio

C’è tanta attesa, intanto, per vedere all’opera le due grandi favorite del girone B. Lecce e Juventus per confermare le attese di inizio stagione dovranno respingere gli assalti di Torino, Udinese, Spezia ed Empoli. Proprio la Vecchia Signora ha lanciato una chiara dichiarazione d’intenti alla concorrenza, affidandosi a due mostri sacri del competitivo di Fifa come Fabio Denuzzo e Daniele “Danipitbull” Pinto. Entrambi i player hanno un solo obiettivo: riportare lo scudetto a Torino, ma su sponda bianconera. Stesse ambizioni per il campione in carica Francesco “Obrun” Tagliafierro, passato al Lecce dopo l’esperienza dello scorso anno al Torino, che non ha nessuna intenzione di abdicare. Il livello della competizione, però, è salito vertiginosamente. Le gare del girone A hanno dimostrato che non esistono incroci agevoli da superare.

Classifica, girone A: Fiorentina 13, Salernitana 11, Sampdoria 10, Hellas Verona 10, Sassuolo 8, Monza 6, Bologna 0.