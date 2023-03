eSerie A, Hellas Verona in vetta nel girone A

Sliding doors nell’ultima giornata della eSerie A. Dopo aver rincorso a lungo la vetta, l’Hellas Verona stacca le dirette concorrenti e chiude al meglio la regular season nel girone A. Gli scaligeri, infatti, portano a casa tre vittorie su altrettante gare giocate. È stato Karim “Karimisbak” Rmaiti a prendersi la scena che, come un buon diesel, ci ha messo più del dovuto per ingranare. Raggiunta la forma perfetta, però, il player del Verona ha annichilito la concorrenza. Prima la vittoria per 7-1 sul Monza nel match di esordio, poi quella in chiusura sulla Salernitana per 2-0. Nel mezzo, il successo di Federico “xFentix” Ortu sulla Sampdoria per 4-2. Giornata perfetta, dunque, per l’Hellas che si gode il piano con la vista migliore nel condominio più ambito a quota 26 punti .

Fiorentina in ripresa, delusione Monza

Bilancio positivo nel complesso anche per la Fiorentina, che nonostante il pareggio in rimonta subito dal Bologna (3-3), chiude al secondo posto con 24 punti all’attivo e un bilancio nel day 4 di due vittorie contro Monza (3-2) e Salernitana (4-1). Piazza d’onore anche per la Salernitana, terza con 17 punti. Male, anzi malissimo il Monza. Dopo aver brillato nel primo ballo della stagione, con la vittoria della eSuperCup, la Cenerentola ha un po’ deluso le aspettative. A Raffaele “ErCaccia” e Lucio “Hhezers” Vecchione è mancata la continuità. Il pareggio strappato alla Salernitana è servito solo a muovere la classifica, con i brianzoli che hanno chiuso al quarto posto con 16 punti.

Al Bologna la maglia nera della eSerie A

Due punti in più di Sassuolo e Sampdoria, che in un girone dall’alto coefficiente di difficoltà, hanno comunque strappato applausi e limitato i danni. È il Bologna, invece, ad indossare la maglia nera del gruppo A. Appena 7 punti, tutti raccolti nella giornata di ieri. Lecito aspettarsi qualcosina in più da un player esperto come Mattia “Lonewolf92” Guarracino, che negli anni non è riuscito a colmare il gap con i suoi colleghi più giovani, quasi non pervenuto Daniele “RedsDani” Rossi. Qualche segnale incoraggiante per Alessio “Salzo” Salzone, che dalla sua ha sicuramente la carta di identità.

eSerie A, classifica girone A: Hellas Verona 26, Fiorentina 24, Salernitana 17, Monza 16, Sassuolo 14, Sassuolo 14, Sampdoria 14, Bologna 7.