eSerie A Tim, l'Empoli vola, Lecce e Juventus in scia

Torna in campo il girone B, che con gli incontri di oggi chiude la prima fase di questa eSerie A Tim edizione 2023. Dopo le prime partite del girone di ritorno, giocate ieri, è ancora l’Empoli a guidare la classifica di un girone B che si caratterizza per la solidità difensiva delle sue compagini di testa (9 i gol subiti sinora dall’Empoli, solo 8 quelli incassati dal Lecce), a differenza del girone A, che aveva messo in risalto la potenza di fuoco di Verona (41 gol) e Fiorentina (33 gol). Quella toscana rimane, ad oggi, l’unica squadra di tutta la eSerie A ancora imbattuta, dato che nel girone A nessuno ha saputo mantenere lo zero nella colonna delle sconfitte, ed è pure l’unica di tutta la eSerie A ad aver raggiunto matematicamente il winner bracket già nella prima giornata del girone di ritorno.

Frenata Juventus

Dietro a Andrea “Xsales98” Ferrara e compagni regge bene anche il Lecce del campione in carica Francesco Pio “Obrun2002” Tagliafierro e compagni, che ieri ha inanellato 3 vittorie di fila, chiudendo al secondo posto. Terzo posto per la Juventus Dsyre, che cade solo nello scontro diretto con la capolista, ma si dimostra compagine solida con la guida di Danilo “Danipitbull” Pinto, capace di superare in graduatoria una Cremonese ieri stranamente in crisi (un solo gol, ma zero punti, per i lombardi nella prima giornata di ritorno), portandosi, al momento, al terzo posto che significherebbe affrontare la fase due posizionandosi nel winner bracket.

Le sfide conclusive

Oggi si torna sui campi virtuali con sfide importantissime, soprattutto per il Lecce, chiamato a due scontri di vertice contro Empoli e Juventus, ma occhio anche alle altre, dato che per la matematica il quarto posto è ancora alla portata anche dello Spezia, attualmente fanalino di coda. Chiusa la prima fase, in ogni caso, nessuna squadra sarà del tutto tagliata fuori. Al termine della stagione regolare, infatti, le prime due classificate di ogni girone, assieme alle due migliori terze, accederanno al girone dei vincenti nei playoff, mentre tutte le altre squadre, comprese le ultime classificate, avranno accesso al girone dei ripescati, il loser bracket, con la sola differenza della peggiore terza classificata, che ripartirà dal secondo turno del loser bracket.

La classifica parziale

Nel frattempo questa la classifica dopo le prime partite di ritorno del girone B giocate ieri: Empoli 23, Lecce 20, Juventus 14, Cremonese 11, Torino 8, Udinese e Spezia 5. Ricordiamo la classifica finale del girone A: Hellas Verona 26, Fiorentina 24, Salernitana 17, Monza, 16, Sassuolo 14, Sampdoria 14, Bologna 7.