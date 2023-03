eSerie A, Hellas Verona ed Empoli in vetta

È già tempo di primi verdetti nella eSerie A Tim, il campionato virtuale della Lega Serie A che si sta giocando su Fifa 23. Tra sorprese e conferme, in archivio la regular season, che ha visto dominare da una parte l’Hellas Verona e dall’altra l’Empoli. Le due squadre, infatti, hanno chiuso al primo posto i rispettivi gironi e proveranno a confermarsi anche nei Playoff, che andranno in scena martedì 28 e mercoledì 29 marzo.

Il poker del girone A

Procediamo, però, per gradi. Hellas Verona, Fiorentina, Salernitana e Monza hanno conquistato l’accesso ai Playoff dal Winner Bracket. Un poker di squadre che, in caso di eliminazione, avrà a disposizione una seconda chance per centrare l’accesso alle Final Eight. Discorso diverso, invece, per le altre tre compagini del girone A: Sassuolo, Sampdoria e Bologna dovranno farsi largo attraverso un durissimo Lower Bracket per chiudere tra le magnifiche otto. Margine di errore, dunque, ridotto al minimo.

Karimisbak si conferma

La classifica finale sembra rispecchiare i pronostici di inizio stagione, ma in realtà il gruppo A è stato molto più combattuto ed equilibrato del previsto. Poche le certezze, con l’Hellas Verona di Karim “Karimisbak” Rmalti che nel girone di ritorno ha cambiato decisamente marcia e ha macinato gioco e risultati. Il player della eNazionale, come un buon diesel, ci ha messo più del dovuto ad ingranare. Raggiunta la forma perfetta, tuttavia, ha annichilito la concorrenza. A confermare lo straordinario rendimento di Karimisbak anche i freddi numeri: 10 partite giocate, 7 vittorie e ben 37 gol segnati.

Delusione Monza

Dietro l’Hellas, bene la Fiorentina, che si è confermata al tavolo delle grandi. Le buone prestazioni di Marco “Marcothefirst” Spena nel girone di andata hanno consentito ai viola di affrontare il ritorno con tranquillità, concedendo spazio anche ad Alessio “Aledegi6” De Girolamo e Alessio “Verax” Ventura. Bilancio positivo per la Salernitana, che ha chiuso sul gradino più basso del podio, mentre obiettivo minimo raggiunto per il Monza. Dopo aver brillato nel primo ballo della stagione, con la vittoria della eSuperCup, la Cenerentola ha un po’ deluso le aspettative.

Empoli dominante

Nel girone B, l’Empoli ha letteralmente dominato la concorrenza. Il girone di ritorno ha confermato lo strapotere di Andrea “xSales98” Ferrara, che nei panni di underdog, è riuscito a mantenere la sua personale imbattibilità. L’impresa dei toscani, intanto, fa ancora più rumore. Perché il campione in carica Francesco “Obrun” Tagliafierro del Lecce ha giocato su standard altissimi. Una sola macchia nel percorso dei salentini: il 5-1 contro la Juventus. Proprio i bianconeri, intanto, hanno viaggiato costantemente sulle montagne russe in questa prima fase. Danilo “Danipitbull” Pinto ci ha messo la solita solidità, con 15 punti in otto partite e 18 gol segnati. Lecito aspettarsi qualcosina in più da un player talentuoso ed esperto come Fabio Denuzzo. La Juventus, quindi, è chiamata a trovare continuità.

Cremonese c'eri quasi

Ci ha pensato il Torino a chiudere il quadro del Winner Bracket. Francesco “Justvirgil” Allocca ha monopolizzato il gamepad e si è caricato sulle spalle la responsabilità di portare i granata tra le grandi. Tanti rimpianti, al contrario, per la Cremonese. I grigiorossi, dopo un inizio incoraggiante, hanno chiuso ad appena un punto dalla zona Playoff. Da rivedere, infine, le prestazioni di Spezia e Udinese che proveranno a riemergere dalle sabbie mobili del Loser Bracket dopo aver faticato e non poco nella stagione regolare.