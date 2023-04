Juventus batte Verona anche alla Play

Era solo un’amichevole ma il match di sabato 1 aprile tra Juventus e Verona ha rappresentato per due diversi motivi un passo importante. In occasione della partita di campionato tra i due club, vinto dalla Vecchia Signora per 1-0 con gol di Moise Kean nel secondo tempo, nel primo pomeriggio si è disputata un’altra partita sul popolare videogioco Fifa 23: alla Playstation allo Juventus Stadium, e trasmessa in diretta sul canale Twitch del club bianconero, si sono sfidati Danilo “Danipitbull” Pinto e Karim "Karimisbak" Rmaiti.