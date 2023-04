eSerie A, uno scudetto per otto: chi sono le favorite?

Playoff in scioltezza

Nel complesso, non ci sono stati grandi scossoni nella prima fase eliminatoria della stagione. Tutto secondo i piani almeno nel Winner Bracket, dove il Lecce del campione in carica Francesco “Obrun” Tagliafierro ha regolato la Salernitana di Andrea “Montaxer” Montanini 2-0 all’andata e 3-0 al ritorno. Il player di Exeed ha dimostrato di avere un feeling particolare con questa competizione. È l’unico giocatore, infatti, ad aver centrato la fase finale in tutte e tre le edizioni della eSerie A. Anche la Juventus di Daniele “Danipitbull” Pinto (campione d’Italia nella prima edizione con il Benevento, ndr) ha staccato il pass per le Final Eight senza particolari problemi grazie al successo sulla Fiorentina, mentre l’Hellas Verona per la prima volta sarà tra le pretendenti alla vittoria finale. Il merito, inutile sottolinearlo, è di Karim “Karimisbak” Rmaiti che ha superato il Torino per 4-2 e ha trascinato gli scaligeri tra le migliori otto.

Le favorite

Risultati alla mano, dunque, i favori del pronostico potrebbero essere tutti per Lecce, Juventus ed Hellas Verona. Non possono, però, esserci certezze. L’imprevedibilità di un gioco come Fifa è un fattore che pesa parecchio nelle valutazioni, così come il talento di tutti i giocatori in gara. “L’asticella della competizione - le parole di Flavio “V3nom” Dell'Erba (intervista completa su EsportsMag.it), caster della eSerie A - spinge verso l’alto. Ci sono gli otto giocatori più forti d'Italia. Indicare un solo favorito è complicato. Tutti avranno la loro chance. Potrebbe esserci la riconferma di Obrun, il campione in carica, o una nuova vittoria di DaniPitbull. Anche Karim sta facendo molto bene. Io punto su questi tre nomi”.

Delusione Empoli

L’eliminazione dell’Empoli, invece, ha un po’ alterato gli equilibri. Perché Andrea “xSales98” Ferrara ha indossato i panni di sorpresa durante la stagione regolare, dominando il girone B. La musica, improvvisamente, si è fermata sul più bello nei Playoff. Prima la sconfitta contro il Monza, che ha trascinato i toscani nel Loser Bracket, poi quella al cospetto del Bologna. Un 2-1, quello in favore della formazione rossoblù, che ha riportato al centro della scena Mattia Guarracino.

La sorpresa

Un curriculum di tutto rispetto e diversi titoli italiani in bacheca per lui, che è stato il primo prototipo di pro-player negli anni più difficili, quando l’esports era un territorio ancora inesplorato. Mattia Guarracino è stato uno dei precursori dell’intero settore. Il giocatore attualmente in forza al Bologna ed ex Sampdoria, tuttavia, nelle ultime stagioni ha un po’ faticato ad imporsi al cospetto di avversari più giovani e forse più affamati. La sua stella si è accesa improvvisamente dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro proprio contro l’Empoli e ora proverà a giocarsi le sue carte in ottica scudetto. “Lonewolf - conclude Flavio “V3nom” Dell'Erba - è uno dei principali esponenti dell’esports in Italia. Può essere assolutamente una mina vagante. Una sua vittoria finale sarebbe fantastica. Chiuderebbe un cerchio e andrebbe a coronare la sua grande carriera”.