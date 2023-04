Final Eight eSerie A TIM, si assegna lo Scudetto a Lecce: tutti i dettagli

La eSerie A TIM 2022/2023 si appresta a vivere il suo atto conclusivo che vedrà assegnare il titolo di Campione d’Italia . Le 8 formazioni finaliste si affronteranno il 18 e 19 aprile nel corso delle Final Eight , che saranno ospitate dal Teatro Apollo di Lecce . La competizione di e-sport ufficiale di Lega Serie A, organizzata in collaborazione con TIM , Infront e PG Esports , è iniziata lo scorso novembre con la novità dei primi Roadshow , seguiti poi dalle Online Qualifier , la Regular Season e i Playoff .

Il tabellone delle Final Eight

Questi gli accoppiamenti delle Final Eight:

(Winner Bracket) Hellas Verona FC eSports-US Lecce eSports; Juventus Dsyre-AC Monza Team eSports.

(Loser Bracket) Sampdoria eSports-U.S. Salernitana 1919 eSports; Spezia Esports-Bologna Fc 1909 eSports.

Le formazioni sconfitte nelle gare del “Winner Bracket” avranno la possibilità di proseguire il loro percoso affrontando le squadre vincenti del “Loser Bracket”.

Le Final Eight a Lecce il 18 e il 19 aprile

L’evento che decreterà la vincitrice dello Scudetto si terrà infatti nella bellissima cornice del Teatro Apollo di Lecce. Realizzato in stile neoclassico all’inizio del novecento, il teatro è perfettamente incastonato nel centro storico della città di Lecce, a pochi passi dal Castello Carlo V e dalla splendida basilica barocca di Santa Croce, ed è in grado di ospitare oltre 700 persone. Il 18 e 19 aprile il palcoscenico vedrà sfidarsi gli 8 migliori Team della stagione del torneo virtuale organizzato da Lega Serie A per conquistare il titolo di Campioni d’Italia.

Si parte con la sfida tra Obrun2002 e HV_Karimisbak

Nel primo match si affronteranno l’US Lecce Esports, con il campione della scorsa edizione Obrun2002, e l’Hellas Verona FC Esports, con il finalista dell’anno passato HV_Karimisbak. Le altre formazioni saranno la Juventus Dsyre, con il vincitore dell’edizione 2020/2021 Danipitbull, l’AC Monza Team eSports con ER_Caccia98, la Sampdoria eSports con RRich19, l’U.S. Salernitana 1919 eSports con Montaxer, lo Spezia Esports con Gl17ch_Carmelo e il Bologna Fc 1909 eSports con Lonewolf92.

Le parole di Luigi De Siervo

"Il successo sul territorio italiano di questa competizione è confermato dalla location che si prepara ad accogliere la Final Eight della eSerie A TIM, lo splendido teatro Apollo di Lecce, una città in cui la Serie A si sente sempre a casa - ha affermato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A -. La Lega Serie A si propone sempre più come produttore di eventi, in questo caso con l'obiettivo di coinvolgere la generazione Z unendo la sfida sportiva a momenti di intrattenimento. Ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno affiancato in questa terza edizione, in particolare TIM ed Electronic Arts, con i quali stiamo sviluppando con successo tanti progetti. Faccio il mio in bocca al lupo alle 8 formazioni che si contenderanno il titolo e ringrazio come sempre tutti i Club che hanno partecipato alla eSerie A TIM”.

Le parole di Sandra Aitala

"Siamo orgogliosi di essere Title Sponsor della eSerie A TIM per il terzo anno consecutivo confermando così il nostro impegno nelle competizioni gaming - dichiara Sandra Aitala, Responsabile Brand Strategy, Media & Commercial Communication di TIM -. Un fenomeno in crescita tra le nuove generazioni che ben rappresenta i valori del nostro nuovo posizionamento racchiuso nel claim ‘La forza delle connessioni’, che parla non solo di connessioni tecnologiche e molto performanti come la nostra rete, ma anche di quelle umane che creano comunità, condivisione e aiutano a superare barriere fisiche e psicologiche". Inoltre, alcuni ragazzi degli oratori che hanno partecipato all'ultima edizione della "Junior TIM Cup - Keep Racism Out", saranno presenti come ospiti al Teatro Apollo di Lecce. Appuntamento live martedì 18 aprile e mercoledì 19 aprile, a partire dalle ore 15.00 per l’inizio delle partite sul canale Twitch @SerieA, con commento in italiano. Sul canale Twitch @EASPORTSFIFA sarà disponibile il commento in lingua inglese.

La eSerie A TIM in diretta su Corrieredellosport.it

Anche Corrieredellosport.it seguirà tutta la Final Eight della eSerie A TIM in tempo reale con notizie, foto, video, interviste e tutte le curiosità sull’evento che andrà in scena a Lecce il 18 e il 19 aprile. Non perdete tutti i nostri aggiornamenti.