eSerie A, Juventus di rigore: Monza al Loser Bracket

Gara bloccata in avvio. I brianzoli vengono fuori alla distanza e passano in vantaggio al 20'. La Juventus non molla la presa e riporta in equilibrio il risultato a ridosso della fine del primo tempo. Nella ripresa, i ritmi sono tutt’altro che balneari. Occasioni e capovolgimenti di fronte sia da una parte che dall’altra. L’1-1, però, resiste fino al triplice fischio finale.

Nel match di ritorno, invece, è ancora il Monza a sbloccare subito il risultato. Danipitbull resta glaciale e alla mezz’ora trova il pareggio. La gioia del gol, tuttavia, dura pochi minuti: Er_Caccia, infatti, mette subito la freccia a sinistra per il nuovo sorpasso. La pazienza della Juventus viene premiata nel corso della ripresa: prima la rete del pareggio al 66’, poi quella del sorpasso per il 3-2. Gioco, partita e incontro? Macché. Il Monza risale la china e a ridosso del recupero Er_Caccia firma il 3-3. Si va ai supplementari. L’equilibrio resiste anche nei 30’ aggiuntivi, ma ai calci di rigore è la Juventus a spuntarla (4-3).

Juventus-Monza 8-7 (1-1; 3-3; 4-3 d.c.r)