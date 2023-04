eSerie A, poker Salernitana al Lecce

La tensione si fa sentire e i primi minuti scivolano via senza particolari sussulti, ma al 37’ della prima frazione è Andrea “Montaxer” Montanini a firmare la rete del vantaggio per la Salernitana. Vantaggio che resiste fino al termine della gara, con i campani che nella ripresa trovano anche il 2-0.

Nel secondo match l’inerzia non cambia e al triplice fischio finale il risultato è in fotocopia (2-0). Il campione in carica Francesco “Obrun” Tagliafierro è costretto ad abdicare e il Lecce abbandona la eSerie A Tim.

Salernitana-Lecce 4-0 (2-0; 2-0)