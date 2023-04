Juve e Verona in semifinale: emozioni e sorprese alla Final Eight della eSerie A TIM

Tra le più belle sfide sicuramente quella tra Monza e Juventus , secondo match del Winner Bracket e che alla fine ha visto i bianconeri di Danipitbull conquistare il successo contro i biancorossi di Er_Caccia98 . Una valanga di emozioni che si è conclusa con le palpitazioni totali al momento dei rigori con il pro player della Juve che è riuscito a mantenere freddezza e concentrazione conquistando la semifinale superando il suo avversario per 8-7 dopo i tiri dal dischetto. “Sembrava una finale" ha detto Danilo Pinto al termine del match ed effettivamente l’impressione era quella di assistere a una sfida che chiude una competizione e non che la apre. Questo però è il segno tangibile del livello altissimo della eSerie A TIM 2023 con tutti i pro player capaci di andare avanti nella competizione. E nella prossima sfida, in semifinale, la Juve si giocherà un posto per la finalissima affrontando il Verona di HV_Karimisbak che, nel primo match di giornata, è riuscito a battere il Lecce e il campione in carica, Obrun2002, dopo due sfide praticamente perfette per ritmo e gestione dei 180’.

Nel Loser Bracket rimonte, gol allo scadere e sorprese: Lecce eliminato, Monza ok

Poi il torneo è proseguito con i match del Loser Bracket e anche in questo caso abbiamo assisto a sfide stupende decise grazie ai colpi di magia dei vari pro player in gara. La Salernitana di Montaxer ha prima battuto la Sampdoria di RRich19 e poi ha eliminato anche il campione in carica, Obrun2002 del Lecce. Una vera e propria impresa per il giocatore della Salernitana che ha messo in mostra una freddezza incredibile che gli ha consentito di vincere la prima sfida per 2-0 e poi di chiudere il discorso nel match di ritorno con lo stesso punteggio. È un'eliminazione a sorpresa nella prima giornata per Francesco Tagliaferro, uno tra i principali candidati al successo finale, che deve dire addio alla competizione prima del previsto ma che ha comunque voluto fare i complimenti al suo avversario per il passaggio del turno. Nella parte bassa del loser bracket, invece, grandissima prova per Lonewolf92 del Bologna contro lo Spezia di Gl17ch_Carmelo: il gol all’ultimo respiro del match di ritorno è stato un guizzo da campione per Mattia Guarracino che ha mostrato proprio nell’occasione più importante, tutta la sua esperienza. Nel turno successivo poi però si è dovuto arrendere al Monza di Er_Caccia98 che dopo una doppia sfida molto combattuta (4-3 il risultato complessivo finale) ha staccato il pass per la giornata di mercoledì che decreterà il nuovo campione e lo Scudetto 2023.