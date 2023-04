eSerie A, Monza a galla: Salernitana fuori

Botta e risposta in avvio: la Salernitana apre i giochi, il Monza risponde a stretto giro. La prima frazione si chiude 1-1. Un risultato che si conferma fino alla fine della gara. Nel secondo match è ancora Montaxer a stappare la partita nella prima frazione per l’1-0. Il canovaccio, però, è lo stesso. Il Monza, infatti, pareggia i conti in pieno recupero. Nella ripresa, Er_Caccia alza i giri del motore e firma il sorpasso per il 2-1 finale. Monza nella finale del Loser Bracket, dove ci sarà la Juventus, mentre Salernitana eliminata.

