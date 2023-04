La Juve di Danipitbull trionfa in una Final Eight della eSerie A al top

LECCE - È stata una Final Eight della eSerie A entusiasmante, appassionante, divertente, dal grande spessore tecnico e che ha messo in mostra giocatori in grado di competere ai massimi livelli: non solo a livello nazionale ma anche in campo internazionale. La eSerie A 2023 , competizione di e-sport ufficiale di Lega Serie A , organizzata in collaborazione con TIM , Infront e PG Esports , passerà alla storia anche per la bellezza dell’atto conclusivo: una finalissima, quella giocata dal Verona di Karimisbak e dalla Juve di Danipitbull in cui non sono mancati colpi di scena ed emozioni a ripetizione ma che alla fine ha visto Danilo Pinto alzare la Coppa .

Trionfa la Juve, Danilo Pinto: un campione assoluto!

La Juventus ha conquistato un successo meritato per grinta e carattere messe in mostra da Danipitbull che nonostante tutte le difficoltà (soprattutto dopo il ko nel primo match del secondo giorno, proprio contro il Verona) è riuscito a reagire andando a vincere il torneo con due successi consecutivi dopo essere finito nel Loser Bracket: prima contro il Monza di Er_Caccia98, che pochi minuti prima aveva eliminato la Salernitana di Montaxer, e poi nella finalissima contro il Verona prendendosi la rivincita contro Karimisbak. Una prova di forza da campione assoluto. “In tutte le partite che ho giocato di questa eSerie A sono sempre stato tranquillo. La prima regola è stare sempre calmi e stare sempre dentro le partite”. Queste le parole a caldo di Danipitbull subito dopo il trionfo al teatro Apollo di Lecce ed è proprio in questi pensieri che si può individuare uno degli elementi che fanno la differenza a questi livelli: mantenere il controllo delle emozioni è fondamentale per arrivare agli obiettivi prefissati. Ed è proprio quello che ha fatto Danipitbull con un torneo praticamente perfetto che lo ha laureato campione per la seconda volta su un totale di tre edizioni giocate.

eSerie A 2023, un'edizione ricca di talento

Già dalle prime partite si era capito che sarebbe stata una eSerie A dal tasso tecnico elevato. Tutti i giocatori che hanno disputato la seconda giornata di gare (Karimisbak, Danipitbull, Er_Caccia98 e Montaxer) sono nel giro della Nazionale italiana e questo testimonia come il movimento sia in continua crescita. Poi anche la presenza del pubblico, dopo gli anni della pandemia, ha avuto un ruolo decisivo e il calore e l’affetto dei tifosi presenti a Lecce ha dato sicuramente ai giocatori quel qualcosa in più per mettere in campo una qualità di livello superiore. Da sottolineare, nonostante la sconfitta, il torneo giocato dal pro player del Verona, Karimisbak, che nonostante il secondo ko consecutivo in finale, ha dato in ogni caso un’ulteriore testimonianza dell’enorme talento che ha a disposizione. È mancato solo il gol nel match di ritorno, chiuso per 0-0, che non ha permesso al player degli scaligeri di prolungare la sfida ai supplementari. L'appuntamento per tutti è comunque alla prossima edizione, quella del 2024 che considerato quanto visto quest'anno promette di essere altrettanto entusiasmante.