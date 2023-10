eSerie A 2024: a casa Juve presentata la nuova stagione

È toccato ai campioni in carica della Juventus Dsyre ospitare la presentazione della stagione 2023/2024 della eSerie A Tim. All’Allianz Stadium è stato svelato con un evento in pompa magna la competizione organizzata dalla Lega Serie A e rivolta ai videogiocatori del più famoso videogioco calcistico targato Electronic Arts, l’ex Fifa che da quest’anno ha preso il nome di EA FC 24.

Dal campione 2023 alla nuova stagione

Presente all’Allianz Stadium per scoprire tutto della nuova stagione anche il campione in carica Danilo “Danipitbull” Pinto, vincitore un anno fa con la maglia della Juventus Dsyre, frutto della collaborazione tra il club di calcio più vincenti nella storia d’Italia e una delle principali organizzazioni esports presenti sul territorio nazionale. Oltre Danipitbull, già vincitore alla prima edizione del torneo con la maglia del Benevento, hanno fatto capolino diversi proplayer e talent, curiosi di conoscere tutto sulla nuova stagione.

Per l’occasione si sono giocati anche quattro showmatch che hanno fatto da condimento al pomeriggio all’Allianz Stadium. Prima si sono sfidati player e coach, ovvero Danipitbull con Daniel “Dagnolf” Tealdi. Nel secondo incontro sono subentrati i giocatori della Juventus Andrea Cambiaso e Samuel Iling-Junior, non nuovo a queste iniziative (già in estate era stato presente alla gaming house dei Faze Clan durante la tournée nordamericana del club) che si sono sfidati in 2v2. Poi è toccato ai due calciatori affrontarsi in una sfida 1v1, prima dell’incontro finale, ancora in 2v2, tra Danipitbull e Dagnolf da una parte e i proplayer Francesco "Virgil" Allocca, della Fiorentina, in coppia con Francesco "Kekkova" Valle, del Cagliari.

La Road Show della eSerie A 2024: la presentazione a Torino

Nel corso dell’evento è stata presentata la Road Show della eSerie A, una serie di eventi che porteranno, come aveva già preannunciato l’Ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, l’esports calcistico tra la gente. L’obiettivo è permettere agli appassionati e non di conoscere più da vicino il campionato virtuale con showmatch e incontri con i talent preferiti. Quello dell’Allianz Stadium è stato il primo evento della stagione che non si esaurisce ovviamente con partite amichevoli ma porterà anche agli eventi competitivi veri e propri. Prima dell’inizio della eSerie A 2024 infatti partiranno a novembre e dicembre gli open qualifier che consentiranno ai giocatori amatoriali di conquistare un posto nel draft dal quale i club avranno la possibilità di scegliere il terzo giocatore per la propria squadra esports.

Successivamente si proseguirà con la solita formula della Regular Season con 14 squadre (da cui mancano le sei che hanno un accordo di esclusiva con la concorrente Konami di eFootball: Napoli, Lazio, Roma, Milan, Inter, Atalanta). Le migliori avanzano alla fase playoff per poi concludere il tutto con le Finals. Prima della eSerie A Tim però le squadre avranno la possibilità di sfidarsi e saggiare il proprio valore nella seconda edizione della EA Sports FC Supercup, torneo che ha visto arrivare la Juventus in finale per poi essere sconfitta dal Monza, guidata poco meno di un anno fa da Raffaele “Er_Caccia98” Cacciapuoti e Lucio “HHezerS” Vecchione. Confermata anche la diretta delle partite del campionato e della eSupercup su Twitch, così come la gestione dell’evento di cui è stata incaricata Infront in collaborazione con PG Esports. Infine Tim sarà ancora Title Sponsor, mentre Frecciarossa rimane Travel Partner con PUMA che fornirà materiale tecnico.

Juventus pronta al bis

“Penso che centrare anche quest'anno un risultato straordinario come quello ottenuto l'anno scorso sia davvero complicato - ha dichiarato Danilo "Danipitbull" Pinto -, ma ce la metteremo tutta per riuscirci. Ora abbiamo ancora un po' di tempo prima che inizi il campionato e questi giorni ci serviranno per arrivare pronti alla partenza. Il team è carico, non vediamo l'ora di iniziare. È un onore per me rappresentare questo Club glorioso ed è stato emozionante, semplicemente da brividi, ritrovare il trofeo che abbiamo vinto lo scorso anno nel nuovo Trophy Temple dello Juventus Museum tra le innumerevoli coppe vinte dalle squadre bianconere”.

“Come ha detto Dani - ha sottolineato il coach del team esports Daniele "Dagnolf" Tealdi - dobbiamo pensare un passo alla volta. Chiaramente il nostro obiettivo sarà quello di ripetere il fantastico cammino della passata stagione, ma dobbiamo fissarci dei traguardi intermedi. Rappresentiamo un Club come la Juventus ed è normale puntare a vincere quanti più trofei possibile. Tornando all'evento di oggi, è stato proprio un bellissimo pomeriggio ed è stato divertente giocare anche con Andrea (Cambiaso, ndr) e Sam (Iling-Junior, ndr), hanno dimostrato grandi abilità anche fuori dal campo”.