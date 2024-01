Salernitana avanti con l'esports: ecco gli annunci

In vista della eSerie A TIM 2024 e delle competizioni ufficiali di EA Sports FC 24, prosegue nel segno della continuità la partnership tra Pro2Be e Salernitana. Dopo gli ottimi risultati, su tutti la top 3 e la top 4 raggiunta nelle ultime edizioni del campionato esports ufficiale della Lega Serie A, la prima agenzia italiana di esports management affiancherà il club campano nelle vesti di Official Esports Partner .

Darkley e Simob: si cambia rotta

La Salernitana, dunque, sarà tra i 14 club partecipanti al campionato ufficiale organizzato da Lega Serie A e presenterà una squadra rinnovata per perseguire nuovi obiettivi, tra cui il sogno FC Pro World Championship. Nel roster figura una novità di spicco: si tratta del portoghese classe 2000 Tiago Pires (“Darkley”). Il pro player – pronto a indossare la maglia granata grazie alla collaborazione tra Pro2Be Esports e Betclic Apogee – è tra i talenti più forti nel panorama di EA FC 24. Toccherà, invece, a Simone Barbato (“Simob”) completare il team esports. Sarà proprio il player campano classe 2002, reduce dalla eSuperCup in maglia granata, a trasmettere il senso di appartenenza al suo compagno di squadra.

Salernitana: eSerie A nel mirino

Un curriculum di tutto rispetto, in ogni caso, per Tiago Pires. Nel corso della sua carriera ha messo in bacheca due FPF Open Challenge su Fifa 2023 e Fifa 2021, oltre ad aver raggiunto la top 20 nell’ultima FIFAe World Cup e la vittoria del secondo Qualifier delle Global Series. La concorrenza, però, sarà agguerrita: tra i favoriti spicca il campione in carica Danilo “Danipitbull” Pinto di Juventus Dsyre alla ricerca del tris nella eSerie A, oltre a Francesco “Obrun” Tagliafierro pronto al riscatto con l’Hellas Verona dopo una stagione altalenante con il Lecce.