EA Sports FC 24, eSerie A: in arrivo un girone infernale

eSerie A: da dove si riparte?

Due, intanto, i playday in archivio nel girone A in attesa del girone B, che scenderà in campo mercoledì 20 febbraio. A prendersi la scena nelle prime uscita stagionali ci ha pensato il Torino. I granata, infatti, al momento di trovano in vetta con 9 punti sul groppone e nessuna sconfitta. A certificare ulteriormente il dominio di Luca "Luconegua" Guarino e compagni anche i 18 gol segnati e i 7 subiti. Alle spalle del Torino, invece, c’è un vero e proprio ingorgo. Frosinone, Fiorentina, Lecce e Monza: tutte con 6 punti all’attivo. Chiudono la classifica Bologna ed Empoli, ancora a bocca asciutta.

Un girone dantesco

Ancora un po’ di attesa per Cagliari, Genoa, Verona Exeed, Juventus Dsyre, Salernitana, Sassuolo e Udinese. Più che un semplice girone, un girone dantesco. Perché l’asticella del raggruppamento B spinge decisamente verso l’alto. I favori del pronostico non possono che essere per Danilo “Danipitbull” Pinto e Juventus Dsyre. Il player tarantino, tuttavia, dovrà fare i conti con diversi player di primo livello. Non solo Francesco “Obrun” Tagliafierro, già vincitore della eSerie A nella stagione 2021/2022 con la maglia del Torino e passato all’Hellas Verona. Anche Tiago "Darkley11" Pires della Salernitana e Cosimo Guarnieri del Cagliari venderanno cara la pelle, senza dimenticare Oliver "OliBoli7" Uttgren. Lo svedese, con un passato nei Mkers, è alla ricerca del riscatto dopo una stagione competitiva poco fortunata su Fifa 23. Un player da tenere d’occhio per la vittoria finale. Tra le mine vaganti, invece, spazio a Gabriel Antonini di Eko e Udinese Udinese: l’esperienza in FC Pro può subito tornare utile in eSerie A. Continua a leggere su EsportsMag.