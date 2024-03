Ritorna la eSerie A: si decide la prima qualificata alle final eight

Il nuovo formato della eSerie A Tim introdotto quest’anno non concede tempo e spazio per pensare troppo o per permettere ai giocatori di evolversi. Il girone all’italiana infatti è in modalità single round robin: significa che ogni squadra affronta tutte le altre solo una volta. Perdere contro un altro club non permette assolutamente di rifarsi o di “imparare”: ogni sfida è di fatto secca e definitiva. Tuttavia per bilanciare questo aspetto, tutte le squadre passano alla fase successiva: il girone diventa così una prima fase preliminare di seeding con cui i giocatori vengono “classificati”.

Come funziona

Per la migliore squadra del girone c’è però un premio: la prima della classe vola infatti direttamente alle Final Eight del 19 aprile, data in cui verrà assegnato lo scudetto esports della eSerie A Tim per la quarta volta dopo le vittorie di Benevento (con Danipitbull), Torino (con Obrun) e Juventus (nuovamente con Danipitbull) nei tre anni precedenti. Le altre sei squadre di ogni girone, invece, accederanno alla fase playoff in cui, incrociandosi con i rispettivi club dell’altro girone, giocheranno in modalità simile a come avviene nel basket: la seconda del gruppo A contro la settima del gruppo B, la terza dell’A contro la sesta del B e via discorrendo. Quest’anno però niente loser bracket: i playoff saranno partite da dentro o fuori, con la possibilità di vedere a sorpresa qualche nome candidato al titolo uscire magari già nei primi turni.

Spettacolo senza precedenti

Di buono in questa edizione 2024 è che il nuovo titolo EA FC 24 ha portato tanto spettacolo calcistico. Se nei due anni precedenti le partite faticavano a decollare con pochi gol per ogni match salvo casi eclatanti ed eccezionali, quest’anno si vola a una media di 5,54 gol a partita, almeno per quello che riguarda il Girone A che torna a disputare le partite rimanenti e che per primo chiuderà la classifica finale, mentre per il B tocca attendere altre due settimane. Nonostante due match terminati incredibilmente per 1-0, la partita con più gol compensa ampiamente la media con Lecce - Torino terminata 8 a 4 per i granata, protagonisti di questa prima parte di stagione.

Grande Torino

Il Torino sembra essere in grado con il giocatore Luca “luconegua” Guarino di ambire a chiudere la classifica al primo posto. Con 18 gol segnati e 7 subiti, Guarino è autore del calcio spettacolo che tanto piace agli appassionati dell’ “avantrismo”: tutti avanti e pedalare. La difesa forse balla un po’ troppo ma finché si segna più dell’avversario, e di tanto, non è un problema. Negli incontri disputati nel corso delle prime due giornate il Torino ha vinto rispettivamente con tre, quattro e nuovamente quattro gol di scarto contro Bologna, Fiorentina e Lecce, candidandosi a protagonista assoluto. Frosinone, Empoli e Monza, le avversarie rimanenti, non sembrano affatto insormontabili: e se il Toro non sbaglia, per le altre c’è davvero poca speranza di primo posto.